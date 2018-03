Libamájas és rózsás macaron is készült a világnapra

Az idén egy kaposvári cukrászda is csatlakozott a színes és édes francia édesség ünnepéhez,a Macaron-naphoz: libamájas-bazsalikomos, óriás citromfüves-málnás, valamint rózsás macaron is szerepelt az ünnepi kínálatban.

Március utolsó előtti hete nemcsak a húsvéti készülődés miatt izgalmas, hanem egyben egy édes ünnep is ekkora esik. Ez pedig nem más, mint a Macaron-nap, amelyet hat éve tartanak hazánkban. Az idén egy kaposvári cukrászda is csatlakozott a színes és édes francia édesség ünnepéhez, libamájas-bazsalikomos, óriás citromfüves-málnás, valamint rózsás macaron is szerepelt az ünnepi kínálatban.

– Egy kis ékszer szerintem, amit el is lehet fogyasztani – mondta Horváth Annamária kaposvári cukrász. – A macaron általában édes, ez igaz a libamájasra is, amelybe azért egy kis fűszert is csempésztem. Eddig még minden vendégnek ízlett. A legnépszerűbb a libamájas-bazsalikomos mellett az áfonyás macaron volt.

Az édesség egyébként Franciaországból származik, ahol régóta kedvelt sütemény. Igaz eredetileg Velence környékén kezdték el készíteni a macaron-okat, úgy hat-hétszáz évvel ezelőtt. Hazánkban csak nemrég indult hódító útjára a különleges puszedli, de – ahogy a világon mindenütt – itt is futótűzként terjedt. Kedvelői úgy tartják, ez nem csak egy édesség, hanem életforma, értékrend is.

Horváth Annamáriának amúgy nem ez volt az első nagy „dobása”. Amikor Kaposvárra érkezett a Seuso-kincs kiállítás, akkor elkészítette a Seuso süteményt is. Az édesség olyan jól sikerült, hogy akik kóstolták azt mondták, még Seuso is megnyalná mind a tíz ujját a süti után.