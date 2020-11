Libasorban a hús: nyakukon maradhat a Márton-napi lakoma

Nem a legjobbkor jött. Így fogalmaztak a somogyi vendéglátósok a korlátozás érvénybe lépésének napjáról. Márton-napra ugyanis valamennyien „betáraztak” libából és újborból, hogy a bőséget hozó libalakomát elkölthessék náluk a hagyománytisztelő vendégek. Van közöttük olyan étterem, ahol négy-öt kilós, egész libák sorakoznak a hűtőben.

– Nem tehetünk mást, mint kiszállítjuk vendégeinknek a kész libalakomát – mondta Simiglai Alexandra, az egyik kaposvári étterem munkatársa. Egy másik étteremben azt mondták: vendégeik már az elmúlt héten is gyakran kértek libapecsenyét, de a folytatást náluk is a kiszállítás jelenti.

– Természetesen mi is készültünk a Márton-napra, voltak asztalfoglalásaink is, s mivel folyamatos szállítást kértünk a beszállítóinktól, így talán nem marad rajtunk a libahús – mondta lapunknak Limbek Csaba, a kaposvári Corner, a Trattoria és a Dorottya üzemeltetője.

Kedden még bizonytalanok voltak az étteremtulajdonosok, nem tudták, hogy milyen konkrét lépéseket tehetnek fennmaradásukért. Simiglai Alexandra, kaposvári étteremmenedzser szerint igyekeznek a személyzetnek megfelelő munkát biztosítani, hogy ne legyen szükség elbocsátásra. – A munkaköröket mindenképpen szükséges lesz átmenetileg módosítani – tette hozzá. Felszolgálóik szakértelmét a kiszállításban kamatoztatják majd. Ehhez akár járműveket is biztosítana nekik.

Gergely Ica, a Kapos Étterem marketingvezetője elmondta: az intézkedések nem csak az éttermüket, hanem a szálloda részleget is érintik. Az, hogy ki számít turistának, és üzleti vendégnek, érthetően el kell, hogy különüljön egymástól.

– Vannak foglalásaink a szállodában, például sportcsapatoktól, akik zárt ajtók mögött fognak meccset játszani kaposvári csapatokkal. Ők nem turisták, emiatt üzleti vendégeknek minősülnek –mondta Gergely Ica.

Tavasztól zárva

Van olyan vendéglátóipari egység is Kaposváron, amelyet március 16-óta ki sem nyitotta a tulajdonos.

– A Cornert nem láttuk értelmét nyáron sem kinyitni, most pedig rendelet tiltja. Egy másik egységünkben – ahogy tavasszal is –, a kiszállítás lesz a fő irányvonal. Erre rendezkedünk be, mert már működött. Talán az elvitelt is engedélyezi majd a rendelet – mondta Limbek Csaba.