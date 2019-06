Lóháton érkeztek Várdára a messziről jött néptánc mesterek

Megtelt a várdai faluház csütörtökön este, a néptánckultúra csalogatta az érdeklődőket. A kiscsőszi Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület férfitáncosai adtak emlékezetes műsort a vendégeknek több somogyi települést is érintő túrájuk keretein belül.

Varga András polgármester kérdésünkre elmondta: nagy megtiszteltetés volt számukra, hogy az egyesület többek között Várdát is kijelölte a „Fordulj kispej lovam” című előadássorozatának egyik helyszínéül. A tíz táncos lóháton érkezett a faluba. Egy népzenekar is elkísérte a hagyományőrzőket.

Táncos ajándékműsorral kedveskedtek a faluházban összegyűlt tömegnek. Sokakat vonzottak a néptánc mesterek: Kaposvárról, s még a megyén kívülről is érkeztek vendégek Várdára. Ám nem csak táncokat láthatott a közönség, hanem egy előadást is a tájegységek táncairól. A messziről jött hagyományőrzők mellett a Várdai NépSzínKör is műsorral készült: A fülemile népszínművet adták elő Arany János költeménye alapján.

A kiscsőszi egyesület táncosait vendégül is látták. Varga András hozzátette: ígéretet kapott tőlük, hogy jövőre is ellátogatnak a településre. Még egy közös táborozási lehetőség is felvetődött a beszélgetés során.