Londonban pörgeti a korongot a toponári fiú

Gyurka Gergely Benjámin, vagy ahogyan a zenei világban ismerik, Tourneo, tíz évvel ezelőtt indította el karrierjét. A Londonban élő toponári fiatal legutóbb egy kanadai énekesnővel közösen készített dalt, amit Magyarországon hallhatott először a közönség.

Már nem sok hiányzik Gyurka Gergely Benjáminnak, vagy ahogy a zenei világban ismerik, Tourneo-nak, hogy a tíz évvel ezelőtt elejtett vicc valósággá váljon. A toponári fiatal 2009-ben poénosan kijelentette, hogy DJ-nek áll és egyszer Ibizán zenél majd. A szigetre még nem jutott el, Londonban viszont már több helyen is játszott.

– Kaposváron a P21 diszkóban kezdődött minden – fogalmazott Gyurka Gergely Benjámin. – A szórakozóhely szervezett egy iskolai bulisorozatot, ahol én is zenéltem. Akkor döntöttem el, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. A környéken, Szigetváron, Zalaegerszegen és Marcaliban diszkóztam. Ennél viszont többre vágytam és jött az ötlet, hogy kimegyek külföldre.

– Londonban mosogattam több mint fél évig – folytatta Gyurka Gergely Benjámin. – Aztán 2013-ban hazajöttem, megszereztem a jogosítványt, majd visszamentem a régi munkahelyemre, de nagyon sokat idegeskedtem, így a barátnőm tanácsára munkát váltottam. Beálltam motoros pizzafutárnak, majd hallottam, hogy van egy cég, ahol egyéni vállalkozóként lehet futárkodni. Úgy éreztem, hogy ez nekem való, így több volt a szabadidőm. Ez 2014-ben volt, azóta is ennél a cégnél dolgozom, közben pedig zenét írok.

– Miamiban, az egyik rádióban is játszották a szerzeményemet – mesélte büszkén Benjámin. – A legutóbbi zenémet, amit közösen készítettem egy fonyódi barátommal és egy kanadai énekesnővel, először Magyarországon hallhatta a közönség. Egy dj iskolát is elvégeztem Londonban, ami azért is jó, mert nagyon sok kapcsolatuk van a legnagyobb klubokkal, így zenéltem már a Ministry of sound-ban és az Electric Brixton-ban.

Nem adja fel

Gyurka Gergely Benjámin gyakran elküldi zenéit a Magneoton kiadó Elephant House részlegének. A fiatal lemezlovas több száma is bent volt már a legjobb tíz között. Gergely viccnek szánt ötletét soha nem adja fel, nagy álma ugyanis, hogy Ibizán játszhasson, de egy Miamiban lévő medencés bulin is szívesen szolgáltatná a zenét. Utóbbira egyébként nagyobb az esély, ugyanis jövőre Amerikába utazik a Miami Music Week fesztiválra.

