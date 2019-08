Lopóztak és néptáncoltak a borkirálynő-jelöltek Lellén

A Balatonlellei Borhét már több mint két évtizede nyitja a borfesztiválok sorát az országban.

A hétvégén is több ezren kóstolták a Dél-Balatoni Borvidék nedűit. A koncertekkel tarkított rendezvénysorozat tetőpontja a borkirálynő megválasztása volt. A négy szépségnek több feladatot is teljesíteni kellett a színpadon. Elsőként a tudásukat csillogtatták meg, mindegyik hölgy bemutatott egy dél-balatoni nedűt. A hagyományos lopózás sem maradhatott el, ahol a zsűri a technika mellett a mosolyt is pontozta. A királynő-jelöltek tánc tudásukról is számot adtak. A rögtönzött partnerekkel keringőztek, csárdás jártak, de még mulatósra is ropták a lányok.

A próbák után Verseczki Kinga fejére került a korona, így ő lett 2019 borkirálynője. A frissen megválasztott szépségtől megtudtuk, hogy a táncos feladat tetszett neki a legjobban. Kérdésünkre Kinga elárulta azt is, hogy nem foglalkozott soha modellkedéssel. – Borász ismerőseim biztattak, hogy induljak a versenyen, így nekem csak a részvétel volt a fontos – mesélte a szépség. – A jelöltek közül voltak nálam fiatalabbak is, ezért nem számítottam a végső sikerre – folytatta a kétgyermekes anyuka.

Kinga már tíz éve él Balatonlellén, ügyintéző munkakörben dolgozik a boglári kézilabda akadémián. Az újdonsült borkirálynővel találkozhatunk majd a kiemelt balatonlellei és borászati rendezvényeken.