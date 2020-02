Több vaddisznót kell kilőni, csak így előzhető meg a sertéspestis

Van olyan somogyi vadásztársaság, ahol nem fogadnak vendégvadászokat, ezzel is védekezve az afrikai sertéspestis terjedése ellen. Az eddig nyolc megyében megtalálható vírus miatt már Somogyban is számos óvintézkedést tettek a vadászok. Több állatot kell kilőniük, és gyakrabban kell átfésülniük az erdőt, vaddisznóhullákat keresve.

– A sertéspestis miatti óvintézkedések nagyon nagy terhet rónak a vadásztársaságokra – mondta el Udvaros Zoltán, a Természetbarátok és Földtulajdonosok Látrányi Vadászegyesületének elnöke. Az elhullott állatot azonnal be kell jelenteni és a mintavételt követően egy zárt tárolóban központi lerakóba szállítják megsemmisítésre, valamint a közeljövőben a tervezettnél harminc százalékkal több vaddisznót kell kilőniük. Kiemelte: ahol már jelen van a vírus, tilos eladni a vadhúst, és sok helyen vadászni is csak korlátozások mellett lehet.

– A vadásztársaságoknak a vaddisznóhajtásokból, a vadhús eladásából van bevételük. Ha ez megszűnik, akkor tönkre mennek – jegyezte meg az elnök.

Van olyan somogyi vadásztársaság, amelyik úgy döntött, hogy inkább egy ideig nem fogad vendégvadászt, nehogy behozza valaki a vírust a vadászterületükre. Hatezer hektáron gazdálkodik az Aranyszarvas Vadásztársaság Csökölyön és környékén. Az óvintézkedések hatását ők is megérzik. – Annak a vadásztársaságnak, ahol már meglőtték a vadászati tervben előírt mennyiséget, az azon felül elejtett disznókat zsigerelés nélkül diagnosztikai célra le kell adnia. Majd a kiszedett mintát a Nébih laborjába kell eljuttatni, s a ruházatot, gépkocsit lefertőtleníteni – mondta el Bognár Zsolt, a vadásztársaság tagja. Hozzátette: a megyében 86 vadászatra jogosult szervezet van és négy depóhely áll rendelkezésre, ahol leadhatják a vaddisznókat. Bognár Zsolt megjegyezte: hivatásos vadászuk folyamatosan ellenőrzi területeiket, de emellett számos feladata van, így a jövőben be kell vonniuk a tagokat, akik egyharmada nem is a környéken él és munkahelyén dolgozik.

Sok feladatot ad a vadászoknak

Kemenszky Péter, az Országos Magyar Vadászkamara megyei titkára szerint az állat-egészségügyi hatóság előírásainak maradéktalan betartása közös érdek, a vaddisznó létszám csökkentésével lehet lassítani vagy megakadályozni a vírus terjedését. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint a vadásztársaságokra vonatkozó, afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedéseket az országos főállatorvos határozatban írja elő. Somogyban a mentesítési terv közepes kockázatú területre vonatkozó utasításait kell betartaniuk a vadászoknak. Magyarországon kizárólag vaddisznókban mutattuk ki az afrikai sertéspestis vírusát. Eddig nyolc megyében: Heves, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés és Pest megyében találtak fertőzött egyedeket. Közleményükben kiemelték: a vaddisznóállomány megsemmisítése nem megoldható, a vadászok egyik alapvető feladata az állomány jelentős és folyamatos gyérítése, amelyet az egész ország területén el kell végezniük.