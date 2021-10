Jól megfér egymás mellett a munkahely és a méhészet

A kaposvári mézfesztiválon a Zselici Méhészeti Egyesület lovagrendje soraiba választotta a somodori Buzsáki Károlynét, aki közel egy évtizede tagja a szervezetnek. Férje két éve bekövetkezett halála óta egyedül foglalkozik a méhekkel.

Bár már nyugdíjas, továbbra is ellátja a helyi Agrária Zrt. készletgazdálkodási vezetői teendőit. Életét már gyermekkorától két dolog határozta meg: egyrészt a munka szeretete, melyet a mezőgazdasággal foglalkozó szülei korán belé plántáltak, másrészt az idősek tisztelete és a velük való fokozott törődés. Ez utóbbi elsősorban az egyéniségéből fakad, ugyanakkor összefügg azzal is, hogy többgenerációs családban nőtt fel és a házasságkötése után sokáig a férje nagyszüleivel élt együtt.

Méhészkedni 1985-ben kezdett párjával, aki mellett sokáig kisegítő szerepet töltött be. – Én szereztem be a szükséges anyagokat, és a pörgetésekben is segítettem – emlékezett a kezdetekre Buzsáki Károlyné. – Bár az addigi életemet is a mezőgazdaságban töltöttem, méhekkel egyáltalán nem foglalkoztam. Eleinte féltem is tőlük, kis időbe telt, amire megbarátkoztam velük. Addig persze jó pár csípést elszenvedtem, és nem egyszer meg is kergettek. Ez utóbbival kapcsolatban két történetet is megosztott velünk: Patalom közelébe telepítettük ki a kaptárainkat, ahova sötét ruhában mentem közéjük. Akkor még nem tudtam, hogy ezt a színt nem igazán kedvelik a méhek, így aztán annak rendje és módja szerint nekem is támadtak. A menekülésem a közeli búzatáblában ért véget, számos csípéssel a fejemen. Egy másik alkalommal fodrásztól érkezve, lakkozott frizurával közeledtem hozzájuk. Mint kiderült, ez az illat sem nyerte el a tetszésüket, így ez az eset is az előzőhöz hasonlóan végződött – mesélte nevetve az újdonsült mézlovag.

Idővel persze alaposan kitanulta a méhekkel való bánásmódot Buzsáki Károlyné, így amikor 2019-ben meghalt a férje, ő vette át a méhészetet. – Jelenleg is ötven családom van, éves szinten átlag 8-10 mázsa mézet pörgetek – mondta. – A döntően idősekből álló, százharminc fős Zselici Méhész Egyesületbe 2013-ban nyertem felvételt, ahol a kulturális programok és a mézfesztiválok szervezését bízták rám. Nagyon jól érzem magam közöttük – tette hozzá Buzsáki Károlyné, aki arról is beszélt, hogy mézlovaggá avatásán a zselici hársmézre esküdött fel, bár a lakhelyén éppen hársfából van hiány.

Harminchat éve az Agrária dolgozója

Buzsáki Károlyné harminchat éve dolgozik az Agrária Zrt.-nél, húsz éve lakóhelye és a megye kulturális életének egyik meghatározó alakja. Már 2002-ben bekapcsolódott a nyugdíjasmozgalomba, amikor is a helyi közösség a szép hangjáért énekelni hívta. Három év múlva a klub átalakult, és az új szervezet, a Somodori Hagyományőrző Egyesület elnökévé választotta. Nem sokkal később lakóhelyén kakasfőző versenyt indított el, majd évekig a nagy sikerű aratófesztiválok főszervezője volt. 2008-ban a Kaposvári Keleti Nyugdíjas Kistérség élére került, ezzel együtt a megyei nyugdíjasszövetség elnökségének is tagja lett, ahol a kulturális ügyek irányítását végzi.