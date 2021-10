Lovagok csaptak össze Iharosberényben

Mintha egy videójátékból léptek volna elő, úgy néztek ki a Buhurt Liga nemzetközi mezőnyének versenyzői. Iharosberényben hosszú évek óta rendeztek haditornát, ám a mostani formában csupán öt éve püfölik egymást a modern kori lovagok.

Nyolc fős a csapat, ám csak öten harcolnak gyalogosan a küzdőtéren, ahol hangos csatakiáltással esnek egymásnak a lovagok. A céljuk az, hogy valamennyi ellenfelet a földre kényszerítsék. Ehhez a művelethez mindent bevetnek, ám a fegyvernemet még az összecsapás előtt eldöntik. Kard, buzogány, vagy fokos is villanhat a harcosok kezében. Fejre, hátra, vállra, bármilyen testrészre oda csapnak, teljes erőből úgy, hogy azt a páncél alatt is megremegve érezni lehet. A szombati nap mérlege ott jártunkkor egy kéztörés volt, ám egy francia versenyző is csak kapkodta a levegőt, miután bordatájékon megzúzták. Nehéz eldönteni, hogy élmény–, vagy döbbenet számba megy egy ilyen mérkőzés, ahol ütnek–vágnak a férfiak.

– Inkább állok ki egy ilyen páncélzatban harcolni, mint egy rövidnadrágban, és egy vékony kesztyűben a ringben – mondta Árvai Zoltán, a Desdichado csapat oszlopos tagja. – Egy újonnan szerveződött csapat vagyunk, a Balaton alatti harcosokat szedtük össze, ám nehezen tudunk hetente edzeni, mert nagy távolságot kell megtennünk. A friss szerveződés látszik rajtunk, ám folyamatosan fejlődünk – tette hozzá a küzdelem után, lihegve. A Buhurt Liga sportolóinak felszerelése ugyanis minden szempontból a XIV.–XV. századi középkori lovagok páncélos viseletét idézi, annak minden előnyével és terhével együtt.

– Mindenkinek ki kellene próbálnia, milyen páncélban harcolni! Milyen fizikai igénybevételnek vagyunk kitéve, hogy gyakran légszomjunk van – mondta Árvai Zoltán, aki azt is elárulta, hogy aki az efféle mókára adja a fejét, annak van ideje jól átgondolni tettét, hiszen annál az öt–hat hazai kovácsnál, akik a páncélt készítik, két év a sorban állási idő. Ezalatt a középkori mezhez szükséges csaknem egymillió forintot is elő kell teremteni, a lovagbunyó ugyanis egyáltalán nem olcsó mulatság.

– A történelem szeretete és az érdeklődés kell hozzá, hogy valaki erre adja a fejét. A kétéves kisfiamnak is van már pajzsa, most kapta – mutatta Kendrai Zsolt, aki két évvel ezelőtt már a VB-re is kijutott. – Európában egyre több csapat van, és jó érzés a világversenyeken, a legjobbak között harcolni – tette hozzá a fiatalember, aki az Alföldi vaddisznók csapatát erősíti.

Szombaton csapatban tették egymást a földdel egyenlővé, vasárnap pedig egyénileg mérkőztek meg a páncélosok.

Van még mit tanulni, de a magyarok is tudnak valamit

A Buhurt Liga középkori haditorna ugyanolyan, szabályokkal bíró sportverseny, mint bármelyik más küzdősport. Még világbajnokságot is rendeznek belőle. Hazánkban a Visegrádi Palotajátékokon és Iharosberényben rendeznek versenyt. A hétvégén Iharosberényben francia, ukrán, lengyel, cseh, szerb, és bolgár csapatok erősítették a mezőnyt, két magyar csapat mellett. A történelemből merített viseletek komoly szabály alapján vannak összeállítva, ugyanis ez a fajta a lovagi torna technikai sport. Ha elszakad a páncél, eltörik a fegyver, akár ki is eshet a játékos.

– Itt most a cseh csapat számít talán a legkeményebb ellenfélnek, a hazai mezőny a csoportküzdelemben még nem tartozik az élvonalba, inkább az egyéni harcban vagyunk jók – mondta Bányai Ádám, az öt perces mérkőzések moderátora, aki maga is versenyző, az egyéni kategóriában.