Lovak, vitorlák, fazekaskorong; nyári táborba mehet a gyerek

Míg tavaly a koronavírus felülírta a napközis táborok szervezőinek elképzeléseit, addig idén ötmillió beoltott után az ottalvós táborok is megnyithatnak június elsejétől. Bár a nyitás híre csupán egy hete látott napvilágot, már vannak olyan táborok, amelyek szinte beteltek.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony Gergelyért a saját szülőfalujában sem rajonganak

Tábor ingyen, olcsón és drágán – széles a kínálat, ám már alig akad hely, ha most kap észbe az a szülő, akinek a tavaszi karantén alatt elfogyott a nyári szabadsága. – Majdnem tele vagyunk úgy, hogy meg sem hirdettük a táborainkat – mondta Kovács–Hegedűs Elvira, aki a Szennai Skanzen táborait szervezi. A tavasz folyamán már elkészítették a tábor kellékeit. – A Körmönfont táborunkban kézműveskedhetnek a gyerekek. Két turnust indítunk júliusban a 7–12 éves korosztálynak. A nagyobbakat augusztusban várjuk, például fából-sárból építhetnek a népi építészet jegyében. A korábbi években több turnusban hatvan diák is megfordult nálunk, remélhetőleg az idén nem lesz létszámstop.

Kézműves táborba hívják a Rippl–Rónai Múzeumban is a gyerekeket, de gyorsan kell döntenie annak, aki hozzájuk küldené csemetéjét. – Kétfajta táborunk lesz – mondta Őszi Zoltán múzeumpedagógus. – Az egyik a Desedán, a Fekete István Látogatóközpontban, ahol környezetismereti tábort tartunk. A múzeumban pedig az épület jellegéből adódóan néprajzi, természetismereti, régészeti tábort tartunk.

Szinte betelt turnusok vannak a Korona Lovasklubban is, annak ellenére, hogy a lovassport nem számít olcsó mulatságnak. – A korábbi évek tapasztalatai alapján előre meghirdettük a táborainkat azzal a lehetőséggel, hogy bármikor lemondhatjuk a lehetőséget, ha nem történik enyhítés – mondta Patakiné Kiss Katalin, a Korona Lovasegyesület elnöke, aki már előre azt is megtervezte, hogyan tudnak eleget tenni a higiéniai elvárásoknak. – Tavaly túl sokáig vártunk, ráadásul a szülők folyamatosan érdeklődtek, sokan terveznék már a nyarukat. Patakiné Kiss Katalin azt is elmondta: a jelentkezők nagy többségét jól ismerik, visszatérő résztvevőik a lovastáboraiknak.

Aki a Balatonnál szeretné tölteni a nyarat, de nem érzi elegendőnek a nagyszülők nyaralóját, vitorlástábort is választhat. Ha több gyermek van a családban, akár egy félhavi fizetésbe is belekerül egy heti tanulás a hullámokon. Ennek ellenére sokan választják a vitorlázást gyermekük számára. – Húsz éve rendezünk vitorlástáborokat és minden évben egyre több az érdeklődő – emelte ki Végh Csilla szervező, aki a Fonyódi Vitorlás Egyesületnek toboroz gyerekeket. – Szépen alakulnak a turnusok ezúttal is. Máskor ilyentájt azért már többen jelentkeztek, érezni a járvány hatását. Valószínű, hogy sokan kivárták, lesz-e enyhítés, s ezután kopogtatnak majd nálunk.

Vakáció helyett sokaknak marad az iskola még két hétig

Bár klasszikus értelemben tanár és diák is várja a vakációt, a nyári táborok színhelye maradhat az iskola is. A kaposvári Zrínyi iskolában tematikus táborokat tartanak: környezetvédelem, család, sport, önbizalom is szerepel a témák között, de idegennyelvi tábor is lesz.

– Tavaly elmaradtak, és be kell pótolnunk a táborokat, amelyeket egy nyertes pályázatnak köszönhetünk – mondta Varga Letícia, aki angol nyelvű napközis tábort tart majd, amíg a lurkók szülei dolgoznak. – A karantén miatt bonyolult volt a tavasz, de még két hetet rá tudunk húzni a tanévre a táborokkal, így nyújtva segítséget azoknak a szülőknek, akiknek elfogyott már a szabadsága, és szívesen bízzák ránk, pedagógusokra a gyerekeket, akik amúgy is ismerjük őket. Bármelyik turnusban vesznek részt a gyerekek, biztosan fejlődnek az egy hét alatt. A pályázati programnak köszönhetően az efféle táborozás ingyenes lesz. Négyszeri étkezést biztosítanak a táborozóknak, és egy napot pedig külső helyszínen, kirándulással töltenek majd a vakációzók.