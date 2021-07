Lufiharcosokká váltak gyerekek és felnőttek Balatonfenyvesen

Matrózok, fedélzetmesterek és kapitányok vették birtokba idén már másodszor Balatonfenyvesen a Bárka tábort. Csütörtökön különleges vendégeket fogadtak: nem kalózoktól kellett rettegniük, csupán egy luficsatával egybekötött miniszteri látogatásnak örvendhettek a résztvevő gyerekek.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev Klára kukába dobná az Alaptörvényt (videó)

Pillanatokon belül megtelt az óriási rendezvénysátor Balatonfenyvesen száznyolcvan táborozó gyermekkel, akik az ország legkülönfélébb pontjairól érkeztek a református egyház jóvoltából.

– Ez a egyedik éve, hogy itt nyaralok, már az első évben is nagyon jó volt itt, és azóta egyre jobb. Még iskolaidőben is tartjuk egymással a kapcsolatot – mondta Ugrai Nándor, aki minden évben új barátokat talált a Bárka táborban. A fiatalok különboző nemzetek ökölrázós és vállapogatós köszöntésével fogadták a vendégeket, akiket egy luficsatába is bevontak a szervezők. Miután a hangulat a sátortető fokára hágott, Novák Katalin osztotta meg gondolatait a tábor második turnusában résztvevő száznyolcvan fiatallal.

– Ezerötszázan vagytok, akik idén itt táborozhattok. Ha megszorozzuk néggyel, kiszámolhatjuk, hogy az elmúlt négy évben hatezer gyerek nyaralt itt – mondta Balog Zoltán püspök, a Magyar Református Egyház lelkészi zsinatának elnöke, aki egy történetet is elmesélt a gyerekeknek, hogy lelki fejlődésükhöz hozzájáruljon..

– Amikor utazunk, nagy döntések előtt állunk, mert el kell döntenünk, mit viszünk magunkkal és mi az, amit otthon kell hagynunk. Az elmúlt másfél év pontosan erre tanított meg bennünket: megtanította, milyen, amikor hiányzik valami és ráébredtünk, hogy mi az a fontos, értékes, amit tovább vihetünk, mondjuk erre a bárkára – mondta Novák Katalin, családokért felelős tárca nélküli miniszter.

– Ahol gyerekek vannak, oda ajándékot is illik hozni, így felajánlom, hogy egyik este eljövünk a zenekarommal és egy fergeteges bulit csapunk – mondta Móring József Attila, a térség országgyűlési képviselője. A nagy bulihoz Szalóki Ági, Liszt–díjas éneke, a tábor világi nagykövete csinált kedvet a táborozóknak, aki megmozgatta, megénekeltette őket, és még egy kis esőt is varázsoltak a forró nyári napba. A csütörtöki fellépőket a Bárka jószolgálati nagykövete, az énekes Pápai Joci képviselte, aki arra buzdította közönségét, hogy merjenek álmodni, mert valóra válik, ahogyan vele is megtörtént. A résztvevők a vendégek jelenlétében vonták fel a tábor zászlaját, majd előadtak egy közös táncot.