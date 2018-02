Madár- és rovarfajták tűntek el az élőhelyeik beszűkülése miatt

Gondos kezek teszik rendbe napjainkban a környezetükre valamit adó falvakat és azok határát. Esztétikusnak és praktikusnak gondolhatnánk az eltüntetett sövényt és bozótost, amelyek egykor a szántóföldek határát jelölték ki. Ésszerűnek tűnhet a szántók közepében álló, hűs árnyat adó fák kivágása is, hisz így könnyebb a föld megművelése. E műveletek eredményeként azonban a bozótosok és fák egykori lakói közül rengeteg állatfaj válhatott „hajléktalanná”.

– Nincs igazán rálátásunk, hogy a nagyüzemi termelés mennyire befolyásolta a fajok létszámcsökkenését – mondta el érdeklődésünkre Pintér András, a Duna-Dráva Nemzeti Park tájvédelmi szak­embere. – Egy azonban biztos: érzékelhető, hogy csökkent a fajtaszám a rovarok között is. Ez gyakran egy nem jól megválasztott mezőgazdasági technológiának is köszönhető, amely gyakran vegyszerezéssel jár. Egyre kevesebb lepke-, és bogárfajta található egyes területeken, ám Somogy még mindig jó helyzetben van – tette hozzá Pintér András.

A madárszakértő szerint fészkelőhely még lenne, ám a táplálkozási helyek eltűnőben vannak.

– Egykor sövény volt a földek között: mezsgyének mondták, ez volt a telekhatár – mesélte a kaposszerdahelyi Horváth Lajosné. – Ma azt látom, ha kimegyek a kertbe, hogy kevés a tücsök, a bogár, az egér, a sün, mert nem tudnak hova bújni. Már különlegességnek számít, ha megjönnek a cinkék, mert nekik sem maradt búvóhelyük – mondta a 82 éves asszony.

– Régen sokkal több gyep volt hazánkban, mondhatni mi voltunk az Osztrák-Magyar Monarchia húsellátója – mondta Glatz Róbert, a Duna-Dráva Nemzeti Park Tájvédelmi őre. – Annyi élelem volt, hogy a háborúk után sem kellett igazán éhenhalástól félni. Sajnos később megszüntettek sok legelőt, és a növénytermesztés vette át a főszerepet a mezőgazdaságban, a gabonák kerültek előtérbe – emelte ki Glatz Róbert, aki hozzátette: a gyepek és a hozzájuk tartozó fasorok felszámolásával a fás legelők megszűntek, a mocsarak lecsapolása pedig egyes területeken elhomokosodáshoz vezetett. Az árkok ennek köszönhetően kiszáradtak, így a benne lévő halak is eltűntek. Pedig a hal mindig is életmentő eledele volt a szegényeknek. – Napjainkban azonban nem hogy hal, már víz sincs – mondta Glatz Róbert.

– A hatvanas évekre, vagyis a „téeszesítés” idejére vezethető vissza a jelenség, amikor is megszüntették a telekhatárokat, és betemették a hasznos árkokat, és olyan magasabban fekvő helyekre húztak újakat, ahol nem volt indokolt – mondta Szabó Tamás, a MAGOSZ Somogy megyei elnöke. – Hiba volt a rendszerváltozásnál a földeket nem a korábbi tulajdonosoknak visszaadni, mert így az eredeti állapot soha nem állítható már vissza. Helyette rengeteg föld osztatlan közös tulajdonban maradt, amivel semmit nem lehet kezdeni, kimérésük sem megoldott. A falvak sajnos elnéptelenednek, és a földek kis városi lakrészekre, hűtőszekrényekre cserélődnek – mondta a mezőgazdász, aki hozzátette: az új tulajdonosok nagy gépekkel dolgoznak, ezért könnyebb nekik a jelenlegi állapotban művelni a földeket. – Sok pénzbe és rengeteg időbe telne az eredeti praktikumokat visszaállítani. Például a mezővédő erdősávok is hiányoznak, amelyeket erdősítéssel is aligha lehet pótolni – mondta Szabó Tamás.

A rét, a legelő felnevelte a gyerekeket

– Régen mindenkinek volt néhány parcellája, és a bírónak nem kellett ám szólnia, hogy a földtulajdonosok vezessék el a fölösleges vizet a területükről, mindenki rendben tartotta a portáját – mesélte Horváth Lajosné, aki arra is emlékszik, hogy a legelőkön milyen felelősségteljes feladat volt dolgozni. A kanász és a csordás reggel kihajtotta a falubeliek jószágait, este pedig hiány nélkül kellett beterelnie őket. Margit néninek hiányzik ez a régi fajta falusi élet. Meg a legelők és rétek világa. – A rétek voltak a gyerekek igazi játszóterei. Nem a szobában nőttek fel, hanem a réten, a tóparton játszottak. Ilyentájt például már mentek sóskát szedni – emlékezett vissza.

Kevesen teleltek át hazánkban az idén

Kevesebb Magyarországon telelő madár volt az idén. Ez az enyhe télnek köszönhető, így nem fagytak be a tavak. Télen valamennyi énekesmadarunk, a csíz, a süvöltő, a fenyőrigó folyók, vizek mellé telepedik, akár kisebb csapatokba verődve, ám idén találtak bőven eleséget maguknak. A parkokban, patakpartokon megtalálható állandó madarunknak ismert cinegének is jutott elég eleség a télen. Akik mégis úgy gondolják, hogy madáretetéssel gondoskodnak a szárnyasokról, azoknak az itatásukról sem szabad megfeledkezni. S azt is fontos tudni, hogy aki elkezdte etetni tél elején a madarakat, annak a jó idő beköszöntéig gondoskodnia kell eleségről.