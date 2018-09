Madárpókot is simogathattak a kiállításon

Második alkalommal érkezett Kaposvárra a madárpók és rovarkiállítás, ahol a látogatók közelről is szemügyre vehették a méretes tarantulákat és sáskákat.

Az interaktív tárlaton a különböző méretű és színű nyolclábúakon kívül megcsodálhatók hatalmas, akár negyven centis botsáskák is. A preparált gyűjtemény egzotikus rovarokból áll, az avatatlan szemnek bőven akad olyan faj is, melynek létezéséről addig nem is tudott. Németh József, a kiállítás szervezője elmondta, hogy fontosnak tartja a természet szeretetére történő nevelést a gyerekeknél. – Sokan félve jönnek be a sátrunkba, de miután megsimogatják, kézbe veszik a pókokat a többség nálunk hagyja fóbiáit – mesélte Németh József.

Mint megtudtuk sok a tévhit a madárpókkal kapcsolatban, mely részben az amerikai filmekre vezethető vissza. – Ugyan ezen ízeltlábúak mérgének hatása fajonként változó, de többnyire a csípés mindössze duzzanattal, égő érzéssel jár, tehát nem halálos – mondta a pókok gazdája. – A mérgükben hetven féle fehérje található, mely egyszerűen feloldja a kisebb termetű áldozat izomzatát, és a csáprágókon keresztül gyakorlatilag kiszívja táplálékát a madárpók. Ezért van, aki szőrős ragadozónak nevezi vámpír harapással – fejtette ki a szakember. A látogatók többsége, meglepődik, mivel olyan érzés, mintha egy plüssállatot simogatnának, amikor az ízeltlábúakhoz érnek.

Azt is megtudtuk, hogy hazánkban legalább annyian tartanak madárpókot, mint például Németországban. Rengeteg érdeklődő maga is tulajdonosa legalább egy ilyen nyolclábúnak. – Könnyű a tartásuk, arra kell odafigyelni, hogy szellős legyen a terrárium, legyen benne búvóhely, illetve némi víz – mondta Németh József. A kiállítás Vasárnap délelőtt tíz órától délig, valamint délután három órától este hatig még megtekinthető, de a következő héten Pécsen is kezünkbe vehetünk egy madárpókot.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS