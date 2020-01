Madártávlatból csodálhatjuk a somogyi és balatoni helyszíneket

„Szépséges tájaink madártávlatból” címmel jelent meg Kószó András, somogyi fotós legújabb videója, rengeteg népszerű, somogyi helyszínnel.

– Mennyi ideig forgattad az anyagokat hozzá?

– Körülbelül három hónapig tartott a forgatás, tervezéssel és vágásokkal együtt.

– Voltak-e nehézségek?

– Igen, voltak, például a Csobánci várnál extrém erősségű szél és sokszor mínusz fok várt rám és a drónra, de volt, hogy többször kellett kimenni egy adott helyszínre is.

– Miért pont ezeket a helyszíneket választottad?

– Probáltam bemutatni Somogy szépségeit, de azt már a „Somogyország madártávlatbol” c. videómban megtettem. Úgy gondoltam, hogy most kicsit bővítem a Balaton környékével, felvidékével. Készülök folytatni is, akár több résszel is. Ebben ugyan rengeteg szép helyet gyűjtöttem össze, de akad még olyan ami annyira nem is közismert, és mindenképp megérné bemutatni azokat is ebből a szemszögből.