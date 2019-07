Magyar dinnye és eltenni való barack a sláger a kaposvári piacon

Nagy szemű, zsenge csemegekukorica, mosolygós barackok és piros ribizliből, málnából is volt kínálat a kaposvári nagypiacon. Már magyar dinnye is kapható, amelyet negyedbe, félbe és egészbe is árultak.

– Málnát, ribizlit és szedret hoztam, kilóját 1600 forintért adom – mondta el a kutasi Simán György. Hamar elkapkodták a dobozos gyümölcseit, ugyanis kevés is van belőlük, a késői fajták viselték el jobban a változékony időjárást. Takács Imre édes és savanykás nyári almát és nagy szemű, korai szilvát hozott a piacra. – Mint ez ilyen nagynak kellene lennie, de inkább apróbbak – jegyezte meg a kaposvári őstermelő. A vázákban kardvirágok, legényrózsák és margaréták díszelegnek standjánál. – Díszhagyma virág gumót is hoztam, aki vett belőle virágot, remélem az ültetni való hagymát is keresi – mondta el Szabó Gyuláné. A nagycsarnokban jól fogyott a paprika, a paradicsom, újkrumpli és az uborka. – Cukkini és tök lesz rántva a szombati ebéd az unokáknak, mellé újkrumpliból készül püré és kész már a kovászos uborka – sorolta a hétvégi menüt egy kaposvári nagymama.Sokan keresték az eltenni való sárgabarackot és már kapható a magyar dinnye is. Zsenge, nagy szemű csemegekukoricát csövenként 160 forintért kínálták. Kaposvári Nagypiac aktuális árai 2019. július 12. Meggy 290 Ft/kg-tól Kajszi barack 300 Ft/kg-tól Őszibarack 350 Ft/kg-tól Ribizli piros 1000 Ft/kg-tól Egres 1400 Ft/kg-tól Málna 1600 Ft/kg-tól Aratási körte 400 Ft/kg-tól Magyar görögdinnye 400 Ft/kg-tól Magyar sárgadinnye 650 Ft/kg-tól Csemegekukorica 130 Ft/db-tól Őstermelői zöldség 1500 Ft/kg-tól Őstermelői sárgarépa 400 Ft/kg-tól Őstermelői zöldbab 1000 Ft/kg-tól Őstermelői cukkini 250 Ft/db-tól Sárga rókagomba 4000 Ft/kg-tól Kovászolni való uborka 350 Ft/kg-tól Kapor 100 Ft/csomó Saláta uborka 350 Ft/kg-tól Újburgonya 250 Ft/kg-tól Új sárgarépa 250 Ft/ csomótól Padlizsán 350Ft/kg-tól Lecsópaprika 249 Ft/kg-tól Cseresznyepaprika 999 Ft/kg-tól Kápia paprika 399 Ft/kg-tól Karfiol 599 Ft/kg-tól Kardvirág 300 Ft/csokortól Kála 400 Ft/csokortól Margaréta 200 Ft/csokortól Legényrózsa 300 Ft/csokortól Grill kolbász 1699 Ft/kg-tól Grill szelet 1299 Ft/kg-tól Császárvég 1200 Ft/kg-tól Sütőkolbász 1199 Ft/kg-tól Csirke csontos mell 920 FT/kg-tól Csirke mellcsont 119 Ft/kg-tól