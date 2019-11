Magyar szerzők anyanyelvükön is többet publikálnak

November tizenharmadikán, szerdán volt a magyar nyelv napja. Az Anyanyelvápolók Szövetsége 2011 óta nyolcadik alkalommal emlékezett meg ünnepi gálával arról, hogy 1844. november 13-án elfogadták a magyar nyelvet hivatalossá tevő törvényt.

– Sokat foglalkoznak az emberek a magyar nyelvvel – mondta Horváth Péter, a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár igazgatója. – Én azt látom, hogy kezd visszajönni az, hogy magyar szerzők, magyar nyelven is jelentetnek meg könyveket. Volt egy időszak amikor csak angolszász nyelven publikáltak, mert jobban fogyott a könyv. Keresik is az olvasók ezeket a könyveket, de nyilván nem az számít, hogy milyen néven jelent meg, hanem a tartalma.

– Az idősebbek eleve jobban szeretik a magyar szerzőket – folytatta Horváth Péter. – A nekik szóló könyveknél talán nem is volt ez az angolosodás, a fiatalok azonban egyre jobban keresik a magyar írók könyveit. Sokat teszünk azért, például programokat szervezünk, hogy minél több embert becsaljuk a könyvtárba és meg is van az eredménye. Országosan a lakosság körülbelül tizenkét százaléka rendszeres könyvtárhasználó, ez az arány mutatkozik a kaposvári könyvtárban is – hangsúlyozta a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár igazgatója.