Májusfát állították a szilvásszentmártoni legények

Májusfát állítottak kedden a község lakói: a falu apraja-nagyja ellátogatott a rendezvényre, a 20 méteres fenyőt szalagokkal díszítették a lányok, asszonyok. Langallóval és pogácsával is megvendégelték az ünneplőket.

– Örülök, hogy eljöttünk, én is segítettem a munkában – mondta Szolnoki Kevin, aki édesapjával, Szolnoki Jánossal és testvérével, Péterrel vett részt a faállításban. Lengyel Gábor polgármester azt mondta: nemcsak a hagyomány ápolást szolgálja az ünnepség, hanem közösségépítő szerepe is van. A legények korábban minden évben állították 2-3 fát, s a helybeliek manapság is mindent megtesznek azért, hogy a népszokás fennmaradjon.

A lányok, asszonyok népviseletbe öltöztek, a 27 éves Domokos Zsanett fehér blúzt, virágmintás bordó kötényt és zöld rakott szoknyát viselt.

– Megnyugtató látni, hogy fiatalok és idősek egyaránt itt vannak, s közösen ünneplünk – mondta. – Az értékek megőrzése, átadása nemzedékről nemzedékre zajlik, és fontos érzem, hogy a mai kamaszok is tisztában legyenek az évszázados népi hagyományokkal.

Ásó, balta és kötél segítségével rutinosan dolgozott a csapat: a kérgelés és díszítés után közösen állították helyére a fenyőt, melyre piros, sárga, rózsaszín, zöld és lila szalagokat kötöttek. Bár hűvös szél fújt a tópart közelében, a fa biztonságosan állt, amit az ünnepség végén körbetáncoltak a lányok, asszonyok.