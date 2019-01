Malackodtak Kaposújlakon

Disznótorossal várta a kaposújlaki önkormányzat a falubelieket. A településen első alkalommal szervezték meg a cocahancúr napot, amelyből hagyományt szeretnének teremteni. A malackodáson bor- és pálinkaverseny is volt.

Két napon keresztül töltötték a hurkát és a kolbászt a kaposújlakiak. A településen első alkalommal szervezték meg a cocahancúr elnevezésű napot. – Egy nagyobb disznót dolgoztunk fel – mondta Csabai Tamás, Kaposújlak polgármestere. – Már pénteken levágtuk az állatott és be is töltöttük a hurkát, de szombatra is marad feladat bőven. A disznó minden részéből hurkát és kolbászt készítettünk, nagyjából 300-300 szálat. Csak egy kevés húst raktunk félre, amiből gulyáslevest főztünk. Egy TOP-os pályázatnak köszönhetően tudtuk megszervezni a napot, amelyből hagyományt szeretnénk teremteni.

– Sajnos egyre kevesebben vágnak már disznót – folytatta Csabai Tamás. – Egy kezem meg tudnám számolni, hogy mennyien tartanak egyáltalán sertést. Azt tapasztalom, hogy a gyerekeknek már a tyúkot is képen kell megmutatni hogyan néz ki, mert az sem kapirgál az újlaki házak udvarában – tette hozzá a település vezetője.

Az első cocahancúr napra bor- és pálinkaversenyt is hirdettek a szervezők, amelyre rengeteg nedűvel neveztek.

Göncz Gábor, okleveles bor- és pálinkabíráló szerint nem meglepő, hogyan sokan méretik meg fehér, vörös és rozé borukat, hiszen a tavalyi termés nagyon jó volt.

– Ránézésre és illatra is jónak tűnnek a borok – mondta Göncz Gábor. – Mintegy 50 mintát neveztek a versenyre, de pálinkából is érkezett 16 féle. Ebben voltak érdekességek, mint a tüskekörte vagy az eperpálinka, de házi whiskyt is készített valaki, amivel emelte a verseny színvonalát. A 16 mintából hét aranyat, négy ezüstöt, kettő bronzot és három oklevelet kapott – fogalmazott Göncz Gábor.

A bíráló hozzátette: évről-évre megfogadják a gazdák azokat a tanácsokat, melyekkel ellátják őket a versenyeken. Ezért ma már nem jellemző, hogy rohadt gyümölcsből főznének pálinkát az emberek.