Már a lovak is fogtömésre járnak

Közel 500 komplex fogászati kezelést végeztek a kaposvári Pannon Lógyógyászati és Rehabilitációs Szolgálat 2016-ban Kelet-Európában elsőként megnyitott ló-fogászati és fejsebészeti centrumában. A speciális felkészültségnek köszönhetően több olyan állatnak az életét sikerült megmenteni, amiket már véglegesen el akartak altatni.

Budapest mellől érkezett Herceg. A lónak több őrlőfogán két-három centiméter mély szuvasodott csatornák alakultak ki, amely következtében fogai kettétörhetnek. A szuvasodott üregek kitakarítását és fertőtlenítését követően speciális, fényre kötő kompozittal töltötték ki az üreget. A beavatkozást követően fél óra múlva Herceg már vidáman ropogtathatja a szénát.

A Pannon Lógyógyászati és Rehabilitációs Szolgálat 2016-ban Kelet-Európában elsőként nyitott ló fogászati és fejsebészeti centrumot, amely szorosan együttműködik az Európai Állat Fogász Szakkollégiummal, illetve a Bécsi Állatorvostudományi Egyetem Ló Fogászati és Fejsebészeti Klinikájával. Hevesi Ákos a klinika vezető állatorvosa az elmúlt 5 évben az összes európai szakirányú képzést elvégezte annak érdekében, hogy a legmagasabb szintű fogászati és fejsebészeti ellátást nyújthassák az arra rászoruló lovaknak.

– Több olyan állatnak az életét sikerült megmentenünk, amiket már véglegesen el akartak altatni. – mondta el Hevesi Ákos. Hozzátette: Magyarországon egyedülálló módon ők végeznek fogmegtartó kezeléseket, mint például gyökérkezelés, gyökércsatorna tömés, gyökércsúcs eltávolítás, foghézag zárás, fogszuvasodás gyógykezelése, minimál invazív endoszkópos arcüreg műtétek, továbbá fogmedri fog darabolás.

– Egy ló rágófogának 5–8 gyökér csatornája van, melyek egyenként – életkortól függően – akár 12 cm hosszúak is lehetnek. Éppen ezért egy fog precízen elvégzett, komplex kezelése nagy kihívás a szakmának és akár öt-hat órát is igénybe vehet. A ló fogának elvesztése súlyos rövid és hosszútávú szövődményekkel járhat, ezért az igényes lófogászat a világon mindenhol a fog megtartására koncentrál. Ezt tesszük mi is – jegyezte meg a centrum vezetője. Az elmúlt két hétben 11 olyan fogat sikerült megmenteniük, amelyeket el akartak távolíttatni a korábbi terápiás javaslatok alapján.

Tartós tömés menti meg az állatot

Nyolc centiméter hosszú gyökércsatorna-tisztító eszközökkel távolítják el a nemkívánatos szennyezett szövettörmeléket, majd több rétegű gyökércsatorna-kitöltést követően behelyezésik a tartós kompozit, amellyel tartósan és fájdalommentesen tud rágni az állat éveken keresztül.