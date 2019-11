Már az ünnepi potykáktól dagadt meg a halászháló

Az éves halmennyiség csaknem felét a karácsonyi ünnepekkor fogyasztjuk. A somogyi tavakon javában zajlik a lehalászás. A marcali-somogyszentpáli vizekben kedden többször megteltek halóriásokkal a halászhálók.

Kora reggel leengedték a vizet a Marcali melletti nagyobb tavakról, majd guminadrágba öltözött halászok kihúzták a hálóikat.

– Múlt héten még rövid ujjú pólóban dolgoztunk, most viszont már elkél a pulóver, de az esőkabátnak is nagy hasznát vesszük – húzta össze gallérját Szabó Zoltán, a Tógazda Zrt. marcali tavainak telepvezetője, ahogy odaértünk a tópartra.

A kisebb helyre összegyűjtött halak a hálóból a válogatóba kerültek, ami után a kosarakban ugráló busákat, pontyokat emelték ki, ezután a kopoltyúsok az oxigénnel dúsított víztartályokba kerültek. Erről a partról hétfőn délután éppen három mázsányi potyka utazott Romániába.

– A tavakban a nagy meleg miatt nem koncentrálódtak a halak egy helyre, így a tervezettnél később tudtunk nekiállni a lehalászásnak. Ugyanakkor bízunk benne, hogy karácsonyig nem lesznek nagyobb fagyok, és az ünnepekig tudunk dolgozni – avatott be már a karácsonyi előtti készülődésbe Németh István, a Tógazda Halászati Zrt. vezérigazgatója. Kiemelte, az ünnepre bőséggel lesz hal az asztalokon, társaságuk 6-7 ezer tonna hallal látja el a magyar, az osztrák, a román, a lengyel és német piacot.

Itthon a ponty, az afrikai és a szürke harcsa a legkedveltebb továbbra is. A karácsonyi ünnepekkor fogy el az éves megvásárolt halmennyiség 40 százaléka. Az idén vélhetően nem emelkednek az árak, sőt, a kínálati bővülés miatt még olcsóbb is lehet a hal kilója a tavalyihoz képest.

– Tavaly 6,7 kilogramm volt az egy főre jutó halfogyasztás hazánkban, most bízunk benne, hogy a 7 kilót is eléri év végére, a rendszerváltás idején mindössze 2,8 kilogrammot ettünk – tette hozzá Németh István. Összességében így is van lemaradásunk, az unió polgárai átlagban 24-25 kilogrammot esznek évente.