Már bárki előtt megnyílhat a digitális világ

Több településen is Digitális Jólét Program (DJP) Pont kezdte meg működését nemrégiben Somogyban. Mint megtudtuk, van érdeklődés az informatikai alapok elsajátítása és az ingyenes internetezés iránt, de többeket szeretnének megszólítani a lehetőséggel.

A könyvtárban alakították ki a DJP Pontot Kéthelyen, laptopokat, tableteket, okostelefonokat és nyomtatót is kapott a település térítésmentes használatra. – Már beüzemeltük az eszközöket, s többen használják is azokat – mondta Molnár Balázs polgármester. – Épp a napokban tartottuk meg az első közösségi programot is, melyen javarészt idősebbek érdeklődtek, hiszen informatikai alapismeretekről és a digitális eszközök használatáról volt szó elsősorban – jegyezte meg.

A kéthelyi polgármester abban bízik, hogy idővel az idősebb korosztály körében is elterjedhetnek a digitális eszközök. Ugyanakkor fiatalokat is bevonnak a programsorozatba, köreikben például szöveg- és képszerkesztést tanítanak majd. A településvezető úgy látja: az új eszközökkel jelentősen bővültek a lehetőségeik. Egy, a korábbinál sokkal komolyabb Wifi-hálózatot is kaptak, mely kültéren is elérhető az internetezők előtt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Somogyudvarhelyen körülbelül egy hónapja működik DJP Pont a művelődési háznál. – Van érdeklődés, munkaidő után délutánonként többen is kihasználják az új eszközöket és az ingyenes internetezési lehetőséget – mondta Kiss Kornél polgármester. – Úgy tervezzük, hogy a következő hónapban már a csoportos programokat is elindítjuk. Az idősebbeket a modern eszközök használatára szeretnénk tanítani, a gyesen lévő kismamákkal munkaerőpiaci kérdésekkel, az internetes álláskeresés lehetőségivel foglalkozunk majd. De nagy előnye az új szolgáltató pontnak az is, hogy kültéri Wifi-elérhetőségünk is van már a művelődési ház környékén.

– Egyelőre még kisebb az igény, de azért van már érdeklődő nálunk is – mondta el kérdésünkre Bálint Zoltánné, a kutasi könyvtár vezetője, a helyi DJP Pont mentora. – Hirdetjük is a lehetőséget, az időseket és a fiatalokat is várjuk. Örülünk az új informatikai eszközöknek, a projektor is nagy segítség lesz a programjainkon.