Már csak egy szúrás választja el a színpadtól Pogány Juditot

Pogány Judit interneten próbált, telefonon mondott verset és a fia segített neki regisztrálni.

– Engem annyira kímél a saját társulatom, hogy nem is járhatok be a színházba. Például Szabó Magda: Az ajtó című darab próbáján rajtam kívül mindenki jelen volt a színpadon, egyedül én dolgoztam itthonról az internet segítségével, amíg azzal is leálltunk. Talán emiatt is sikerült eddig elkerülnöm a vírust – mondta a Somogyi Hírlapnak Pogány Judit, aki saját bevallása szerint pályafutása alatt eddig még soha nem tartózkodott egyhuzamban ennyit az otthonában, mint most, a járvány miatt.

– Bevallom, élvezem, hogy itthon lehetek. Ez nem azt jelenti, hogy kimaradtam volna valamiből. A szerepeim közül akadt, amelyet felvettek videóra, beugrottak helyettem, vagy éppen átmenetileg levették a műsorról – mondta a kaposvári színészlegenda, aki az elmúlt időszakban filmben és televíziós sorozatban is szerepelt.

– Már hajnalban kezdtünk, hogy a felvétel előtt tesztelhessék az egész stábot. Mindent megtettek a védelmünkért – mondta Pogány Judit, aki részt vett a Vers, csak neked! programban is. – Bárki ajándékba rendelhetett verset és még egy kis személyes telefonbeszélgetés is járt mellé. Szívesen beszélgettem az emberekkel – mondta. Arról is beszélt, hogy fontosnak tartja az oltást, és természetesen jelentkezett rá, a fia segített regisztrálni.

– Nem lehet nagyobb baj az oltásból, mint annak hiányából – mondta. – Végig kell csinálni, mert ha nem tudjuk legyőzni a vírust, akkor még sok idős meghalhat. Pogány Judit azt is megosztotta velünk, hogy korábban nem rajongott a teáért, de a pandémia alatt ügyel arra, hogy naponta megigyon legalább egy gyógyfőzetet.

Oltás februárban

Februárban Bertold Brecht: Szecsuáni jólélek című darabját kezdi próbálni Pogány Judit. – Bár játszom benne, addig nem kell bejárnom a próbákra, amíg az oltáson túl nem leszek – mondta lapunknak. – Az olvasópróbáknál nem okoz gondot, hogy nem leszek jelen, s ha minden jól alakul, február közepén talán megkapjuk a vakcinát, legalább mi hárman: Gálffy László, Csákányi Eszter és én, mint legidősebb társulati tagok.