Már csak pár nap és kezdődik Tündérszépek versenyünk!

Február 15-én kezdődik harmadik Tündérszépek elnevezésű szépségversenyünk a Somogyi Hírlap hasábjain, és online portálunkon a sonline.hu oldalon is. Az eddig jelentkezett lányok már nagyon izgatottak, és valljuk be minden okuk meg is van rá, hiszen elképesztő nyereményekkel lehetnek gazdagabbak!

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre A tízmillió forintos összdíjazású versenyünk több fordulóból áll. Február 15-től indul a megyei forduló, ahol a somogyi lányok mérik össze szépségüket. A három legszebbet szakmai zsűrink választja ki, de fontos szerepet kapnak olvasóink is. Az online szavazatok alapján egy lányt tovább juttathatnak a regionális fordulóra, mint közönségdíjast. Ezért igazán fontos, hogy szavazattal támogassuk kedvencünket. Az országos döntőn egy hatalmas gála keretében fog eldőlni, hogy ki nyeri meg a modellszerződést, a luxusautó használatot, és persze a rengeteg pénzt. Nagyon reméljük, hogy ebben az évben somogyi lány fejére kerül a korona! Az elmúlt hetekben több indulót is bemutattunk olvasóinknak lapunk hasábjain, de online felületünkön a vállalkozóbb kedvű lányokról rövid videót is készítettünk, hogy jobban megismerhessük a somogyi szépeket. A verseny hamarosan indul, de nagyon fontos, hogy a jelentkezés nem zárul le! Továbbra is várjuk olyan somogyi, 16 és 30 év közötti lányok jelentkezését, akik szívesen kipróbálnák magukat a modellvilágban, és szeretnének karriert építeni a szépségiparban. Mi ezt a célt és a versenyen való indulást egy ingyenes fotógaléria elkészítésével segítjük! Ide kattints, és jelentkezz!