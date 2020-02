Szépül a flotta: újdonságokkal várja a Bahart a hajózóközönséget

Szezonon kívül sem pihennek a hajósok. Javában zajlanak a téli karbantartások, a Széchenyi komp új fenéklemezt kap és a hajtóművei is megújulnak. Elő és utószezonban sűrűsítik járataikat és folytatják a népszerű hajóprogramjaikat is, továbbá februárban elindul a hajós technikus képzésük is, amely az utánpótlást biztosítja a társaságnak.

Fúrótól és hegesztőtől hangos a siófoki kikötő. A sólyatéren a Széchenyi kompon dolgoznak, kicserélik a fenéklemezt és a hajóműveket is megjavítják. A tervek szerint az idei szezonra a motort is kicserélik az 1968-as évjáratú kompon, valamint a hajtáslánc javítása is szükségessé vált. A Kisfaludy komp motorja is egy nagyobb javításon esik át, a Fonyódot és a Csobáncot pedig parti szemlére készítik fel. Március közepéig folytatódik a Balatoni Hajózási Zrt. flottájának karbantartása. A hajózási társaság azt közölte, hogy új hajó vásárlását ez évben nem tervezik. – A Bahart 2020-ban a kedvelt hajóprogramokkal várja az utazóközönséget, a településeket összekötő menetrendi járatokkal, illetve séta- és programhajókkal – mondta el Dónucz László, értékesítési és forgalmi igazgató. Hozzátette: Húsvétkor a Nyuszihajó, nyáron a Tűzijátéknéző hajók, ősszel a Halloween gyerek- és bulihajó, illetve télen a Mikuláshajó és idén sem hiányozhatnak a népszerű kompkoncertek sem. Kiemelte: elő- és utószezonban gyakoribb hétvégi járatindulásokkal számolhatnak az utasok és az állomások korszerűsítése is elkészül az idei hajózási szezonra. – A szezonkezdésre megújul a keszthelyi hajóállomás pénztárépülete, melynek köszönhetően ügyfélbarát módon tudja kiszolgálni az utasokat a 174. hajózási szezonban – jegyezte meg Dónucz László. Hozzátette: a munkaerőhiány miatt folyamatos kihívásokkal kell szembe nézniük. – Tavaly két képzést egy hajóvezetői tanfolyamot, illetve a Siófoki Szakképzési Centrummal egy hajós technikus képzést indítottunk, amely idén februártól folytatódik – mondta el Dónucz László. Kiemelte: a tárgyak gyakorlati oktatását évtizedes hajózási gyakorlattal rendelkező hajóparancsnokaik és géptisztek végzik. A tavalyi évben már 14 diák sikeresen elvégezte ezt a képzést, többen közülük a hajózási társaságnál helyezkedtek el.