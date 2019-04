Már készülnek a vízimentők a balatoni nyárra

A húsvéti hétvégén már nagyobb volt a forgalom a tónál és májusban csak egyre több turista érkezik a Balatonhoz. Erre az időszakra is felkészültek a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának életmentői. Jelenleg a télen is ügyeletben lévő nagy sürgősségi mentőhajón végeznek kisebb javításokat, és ezzel párhuzamosan megkezdték az átállást a „nyári üzemmódra.”

– Eleinte még csupán három helyen teljesítünk szolgálatot a Balatonnál – mondta Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának, elnöke. – Aztán fokozatosan mindenhol megkezdjük a munkát. A nyári szünet kezdetére, június 15-re már teljes lesz a jelenlétünk. A főszezon június 29-án kezdődik, akkor már mindenhol, minden egység ügyeletben lesz.

Bagyó Sándor hozzátette: megkezdték a mentőöv-projektet, amelynek keretében már öt mintastrandon csatasorba áll egy új tájékoztató rendszer. – Ahogy belép a fürdőző a strand bejáratán, már ott lesz egy tábla, s ugyanígy a lépcsőknél is – mondta a szakszolgálat vezetője. – A kölcsönzők közelében is lesznek tájékoztatók, a vízibicikliken, horgászcsónakokon, vitorlásokon pedig matricák. Háromféle szórólapot osztunk: gyerekes szülőknek, idősebbeknek és horgászoknak.

A Balaton Fejlesztési Tanács támogatásával Siófokon a nagystrandon, Balatonfenyvesen a nagy szabadstrandon, Keszthelyen a városi strandon, Révfülöpön a Császtai és Balatonfüreden a Kisfaludy strandon helyeznek ki tájékoztató táblákat, amelyek a biztonságos vízben tartózkodás szabályaira figyelmeztetik a fürdőzőket. Minden forgalmasabb helyen ott lesznek azok a szabályok és tanácsok, amelyeket fürdőzés, vitorlázás közben is jó szem előtt tartani.

Ezzel együtt toborozzák a fiatal vízimentőket is, akiket érdekel az életmentés és jól tudnak úszni. – A munkaerőpiacon tapasztalható elvándorlás miatt nekünk az árainkat emelni kellett – mondta Bagyó Sándor. – Volt olyan kollégánk, aki osztrák uszodában 13 eurós órabérért dolgozik, ezt mi nem tudjuk megfizetni. Kicsit tudjuk zárni az ollót, ezért kellett árat emelnünk, nagyobb bért adunk, több kiegészítő szolgáltatást: szállást minőségi egyenruhát, amelyekkel vonzóbbá tudjuk tenni a hivatást.

Ami még nagy kihívás a balatoni vízimentőknek, hogy idén nagyon sok nagy rendezvény lesz a tónál. Egyes helyszíneknél többszörös jelenlétre is szükség lehet, ezzel együtt az eszközök kapacitásai is végesek. Ezért a szolgálat több fórumon is benyújtotta kérelmét egy komolyabb fejlesztés érdekében.