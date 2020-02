Már két generáción át tombol náluk a csikidám, Szabóéknál családi alap a rajongás az R-Góért

A kaposvári Szabó családnál nem lehet vitatéma, hogy mit hallgatnak az autóban, ha hosszú útra indulnak. Zoltán, Csilla és Kiara is vérbeli R-Go rajongó.

Az összes elérhető távolságra lévő R-Go koncerten részt vesznek Szabóék, akik azért saját bevallásuk szerint még messzebbre is elmennek kedvenc zenekaruk kedvéért. – Voltunk már Svájcban is – mondta mosolyogva Szabó Zoltán. – Görögországban is, de általában a 300 kilométer a belátható távolság, amit megteszünk. Magyarországon Gyulán és Röszkén voltunk a legmesszebb.

A zenekar imádata évtizedekre nyúlik vissza, Csilla és Zoltán külön-külön szerették meg Szikora Robi zenekarát. – Gyerekkorra visszatekintő dolog ez – mesélte Zoltán. – Mindkettőnknél akkor alakult ki ez a rajongás. Szombathelyen éltem, ott jártam el koncertekre, de Csilláék még Pestre is felmentek egy-egy bulira. Agárdon a pop strandon szervezett R-Go táborban ismerkedtünk meg, Robiék velünk.

Aztán miután összeházasodtak és megszületett lányuk, Kiara már őt is vitték magukkal. – Egyéves kora óta jár velünk – emlékezett vissza Szabó Zoltánné Csilla. – Először egy kaposvári koncertre vittük el, még karonülő volt és másnap Pécsre már csak ketten mentünk. Robi hiányolta is a lányunkat, úgyhogy akkor mondtuk, többet nem megyünk nélküle.

Tulajdonképpen a koncerteken nőtt fel, de nem akárhol, hanem az első sorban. – Először a nyakamban ült – mesélte Zoltán. – Aztán kisszéken állva élvezte a bulit és ahogy nőtt úgy ment össze a szék mérete.

Ma már persze nem kell kis­szék Kiarának, hiszen már húsz­éves, s továbbra sem mulasztja el az R-Go bulikat. – Szerintem nem is volt olyan, hogy ne mentem volna koncertre – tette hozzá Szabó Kiara. – Inkább olyan volt, hogy apa dolgozott és én vittem el anyát.

A családnak számos Szikora és R-Go relikviája van, sőt Kiarának tetoválása is: egy R-Go felirat az alkarján. Igaz szülei eleinte nem engedték a tetoválást, de amikor kiderült, hogy mi lesz a minta, belementek.

A kapcsolat a bálvány és a rajongók között már jó ideje szorosra fűződött. Olyannyira, hogy a kaposvári család volt már vendégségben Szikora Róbertnél. – Ezt nem gondoltuk volna korábban, hogy egyszer meghív majd magához – mondta Csilla. – Ez bakancslistás találkozó volt.

Hiába faggatnánk őket, Szabóék végső soron nem tudnák meghatározni, mi az, ami megérintette őket az R-Góval, abban viszont egyetértenek, hogy Szikora Róbert olyan energiával ad elő, amire csak kevesen képesek. Zoltán felidézte első R-Go koncertjét is 1985-ből, amelyen Szombathelyen vett részt. Olyan színpadi látvány és zenei élmény volt, hogy teljesen hatalmába kerítette a „csikidám érzés”. – Ott, akkor fertőződtem meg 35 éve…