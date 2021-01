Már megkezdték az idősek oltását a megyében

Elkezdődött a somogyi bentlakásos szociális intézményekben élők és az ott dolgozók oltása a szombaton. A megyében elsőként a Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. kaposvári Idősek Otthonában, valamint a segesdi Gondviselés Szociális Otthonban adták be a vakcinát.

– Melyik karjába kéri az oltás? Mert akkor azt kell majd ellazítani – kérdezték az egyik lakótól. – Nekem mindegy, adja a bal kezembe – érkezett a válasz, majd pár másodperc múlva az idős férfi meg is kapta a koronavírus elleni védőoltást. Eközben a többiek a folyosón várakoztak, hogy megkapják a vakcinát.

A hatvankilenc éves Karancz Józsefet az elsők között oltották be szombaton. Azért kérte a koronavírus elleni vakcinát, mert korábban is szinte minden betegség ellen beadatta magának a rendelkezésre álló védőoltásokat, hogy védettséget szerezzen. A férfi kiemelte: nem fél a koronavírus-járványtól, de így mégis jobban biztonságban érzi magát. – Észre sem vettem, hogy megszúrtak – mesélte Reit Gyuláné, az otthon egy másik lakója. A nyolcvan éves asszony elmondta: eddig már hétszer műtötték, így nem félt a szúrástól. Fontosnak érezte, hogy beoltassa magát, hiszen több betegségben is szenved és, mint az kiemelte: még sokáig szeretne élni. Hozzátette: fél a járványtól, de mivel szinte egész nap bent vannak az épületben és látogatási tilalom is van, ráadásul a maszkot is hordják, nem tart attól, hogy megfertőződik az intézményben.

Papp Renáta Tímea, a Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. Idősek Otthonának vezetője elmondta: két helyiségben szervezetten, gördülékenyen és gyorsan oltották az időseket. A száznyolc lakó közül ötvenen kértek injekciót. Munkatársaik közül is többen szerették volna beoltatni magukat, az ötvenkét dolgozó közül tizennégyen éltek a lehetőséggel – tette hozzá.

Mindkét helyre biztonsággal megérkezett a vakcina

Neszményi Zsolt, Somogy megyei kormánymegbízott is ellátogatott a kaposvári intézménybe, hogy meggyőződjön róla: olajozottan zajlik az idősek oltása. Kérdésünkre elmondta: Kaposvárra és Segesdre is biztonsággal megérkezett az oltóanyag és mindkét intézményben beoltották azokat, akik előre jelezték, hogy szeretnék kérni a vakcinát. Somogyban azért ebben a két otthonba kezdték el az oltást, mert ezekben az intézményekben gondozzák a legtöbb lakót. Neszményi Zsolt kiemelte: mindegyik oltóponton orvos, asszisztens, adminisztrációs munkatárs és a kormányhivatal egy-egy dolgozója van jelen. Arról pedig majd az Operatív Törzs dönt, hogy a következő hetekben, mely otthonokban folytatják a vakcinák beadását – tette hozzá.