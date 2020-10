Már nem csak álom az újlaki turistaparadicsom

Új turisztikai látványosságot építenek a Kaposújlakon. Az önkormányzat közel 19 millió forintért megvásárolta az egykori horgásztavat, s a közeli erdős területet.

A két hektárnyi tavat szeptemberben egy hét alatt leengedték, s a szakemberek hamarosan elkezdik a mederkotrást. Csabai Tamás, Kaposújlak polgármestere azt mondta: a tavat hal nélkül vásárolták meg, s abban bíznak, hogy miután rendbe tették a területet, legalább 15 évig nem lesz szükség komolyabb munkára.

– Turistaközpontot szeretnénk kiépíteni – közölte. – Településünk az elmúlt 30 évben fejlődött, templom épült, sikerült korszerűsíteni a művelődési házat, s most egy olyan vállalkozást kívánunk indítani, amely bevételt hoz a községünknek. Hosszú távú elképzelésről van szó, a célunk, hogy a horgászok, a kirándulók színvonalas körülmények között kapcsolódjanak ki.

A közmunkások már a bozótot irtják, s a mederkotrással kapcsolatos előkészítés is elkezdődött. Az önkormányzat árajánlatokat kért, a munkálatokra várhatóan több millió forintot költenek. Eközben már a halasításra is gondolnak: a tervek szerint pontyot, süllőt, compót, keszeget, kárászt helyeznek ősszel vagy legkésőbb 2021 tavaszán a tóba, melyre nagyjából csaknem ötmillió forintot fordítanak.

A polgármester kiemelte, sok horgász álma a nagy fogás. Erre is gondoltak, amikor jókora, tíz kiló feletti pontyokat rendeltek meg, amelyeket – a mérlegelés, fotózás után – vissza kell majd engedni a tóba. A horgászat nagy népszerűségnek örvend a településen és a környéken a helyi adottságokra építenek, amikor a turistacsalogató létesítményt kialakítják.

Szálláshely is kell

– A következő lépés a szálláshelyépítés lesz – tette hozzá Csabai Tamás polgármester. – Az öt faházban csaknem 20 vendéget lehet elhelyezni. A beruházás költségeit már az új turisztikai központ bevételéből akarjuk fedezni. Vonzerő lehet a közelben épülő kerékpárút is. Lényeges, hogy fejlesztésből származó pénzt az összesen 750 lelkes községünk gyarapítására fordítjuk, így például járdák építésére is.