Már ötévesen doktorbácsi akart lenni, s ez félig-meddig sikerült is

A hölgyek korát firtatni ugyan nem illendő dolog, ám a közelmúltban gyémántdiplomával jutalmazott Bazsika Mária talán megbocsátja nekünk, ha vele ez egyszer kivételt teszünk. Mert az önmagában nem volna szenzáció, hogy valaki nyugdíj után is dolgozik. Ám az azért nem túl gyakori, hogy egy szemészorvos nyolcvanöt évesen még mindig rendel.

Ha már a korát elárultuk, a becenevére is fényt derítünk: a közeli ismerősei csak „Menszi”-nek szólítják, de saját bevallása szerint minden „M”-betűvel kezdődő szóra odakapja a fejét.

– Ha „M” betűt hallok, már figyelek – mondta. – Mária Magdolnának kereszteltek. A szüleim Magdusnak szólítottak, a húgom születése után pedig Manyi lettem egészen az egyetem ötödik évéig, amikor megismerkedtem a későbbi férjemmel, Katona Péterrel. Addig is Mencusnak nevezett a szintén kaposvári Csobod Erzsébet, akivel együtt jártam gimnáziumba, és az egyetemen is csoporttársam volt. A férjem viszont leszögezte: a „Menszi” elegánsabb, mert franciásan hangzik, és nekem is tetszett, mert különben is tanultam, szerettem a francia nyelvet – árulta el mosolyogva beceneve titkát Bazsika Mária, aki gyermekkorát Fonyódon töltötte.

– Ötéves voltam, amikor először mondtam, hogy „doktorbácsi” leszek – mesélte Bazsika Mária. – Az édesapám halász volt, de a szüleim fontosnak tartották, hogy megfelelő neveltetésben legyen részem. Fonyódon a zárda iskolájába jártam, ahol apácák tanítottak a közismereti tárgyakra és művészetekre is. A fonyódi zárda amolyan bentlakásos iskola volt, a megye minden területéről fogadtak gyerekeket az apácák, akik az iskolát saját kezükkel építették föl. Hetedikes voltam, amikor az apácákat világi tanítók váltották. A nővérek Budapestre kerültek, úgy búcsúztunk el, hogy amint lehet, engem is felvisznek. Már a Munkácsyba jártam, amikor a második év végén Budapestre mehettem. A harmadik osztályt ott végeztem, de anyagi gondok miatt vissza kellett jönnöm Kaposvárra. Ekkor 1957-et írtunk…

– Ötödéves egyetemista voltam, amikor a szüleimet behívták a fonyódi községházára, és invitálták őket, hogy lépjenek be a tsz-be, mert ellenkező esetben „hazahoznak” engem az egyetemről – folytatta történetét Bazsika Mária. – A tudtomon kívül megtették értem. Amikor lediplomáztam, csak akkor tudtam meg, milyen ára volt annak, hogy én lettem Fonyód halász-földműves családjainak első diplomása. Az egyetem elvégzése után ugyanúgy mentem gyalog édesanyámmal a mezőre, mint azelőtt. Vittem a vasvillát, és gyakran segítettem neki a villasoron a SZOT-üdülőben ágyneműt húzni – emlékezett vissza frissdiplomás éveire. Sebész szeretett volna lenni, ám a tanulmányi osztály eredetileg portás végzettséggel bíró vezetője úgy döntött, az áhított budapesti és kaposvári kórház helyett Marcaliba küldi.

– Akkor nem tetszett a döntés, de utólag már tudom, mennyi mindent tanultam Marcaliban. Birkózó vállát tettem helyre a tatamin, sérvet, vakbelet is operálhattam, nagy tudású orvosok voltak körülöttem. Aztán 1960-tól harmincegy éven át dolgoztam a kaposvári kórházban.

Ötvenöt éves volt, amikor férjét elvesztette, majd szinte azonnal nyugdíjba küldték. – Több évtizedes munka, évekig havi tizenöt ügyelet, vizsgálatok, műtétek sora, rendelőintézeti ötven-hetven beteg vizsgálata délutánonként, ez állt mögöttem – mondta. – Óriási csapásnak, igazságtalanságnak éltem meg, ami velem történt. Sokat tudtam volna még tenni a betegekért. Aztán utólag rájöttem, életem egyik legjobb döntése volt, amikor magánpraxist vállaltam 1982-ben. Ma is figyelemmel kísérem, miként változik, fejlődik a gyógyítás. Míg régen műtéttel javítottuk a kancsalságot, majd szemüveggel rásegítettünk, addig napjainkban pont fordítva, szemüveggel próbálják korrigálni, és ha a módszer nem jár sikerrel, lehet, már késő, hogy a műtét hatékony eredményt hozzon.

– Van, aki már harminc éve jár hozzám, és mindig izgatottan kérdezi, hogy ugye dolgozom még – folytatta. – Engem még mindig fűt a kíváncsiság, mit találok a szemfenéken. Izgalmasnak tartom, ám van egy szomorú része is a munkámnak: az éleslátás központjának elromlása, ami ellen senki semmit nem tud tenni – mondta Bazsika Mária, aki immáron hatvan éve praktizál. A közelmúltban vehette át gyémántdiplomáját, ám nem a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, hanem a postástól.

– Sajnos, a szokásos ünnepség, a pompa, a taps, a csoporttársakkal való találkozás elmaradt, pedig nagyon jól esett volna a lelkemnek. Talán öt év múlva, amikor megkapjuk a vasdiplománkat, bepótolhatjuk a találkozást – reménykedett a főorvos, aki nem fontolgatja, hogy abbahagyja a munkát.

Tiszteletbeli vasutasként járt egykor a budapesti operába

– Nagyon érdekelnek más kultúrák, művészeti ágak, szerettek utazni, Brazíliától Kínáig bejártam a fél világot, minden más miatt tetszett – mesélt hobbijáról Bazsika Mária.

A társadalmi életet és a színház világát most ugyan mellőznie kell, de operarajongó lévén a budapesti kirándulásokat hiányolja leginkább.

– Egy angol nyelvtanfolyamon ismerkedtem meg azzal a hölg­gyel, aki az Operába szervezett utakat a vasutas szakszervezeten keresztül – mondta. – Engem is tiszteletbeli vasutassá fogadtak, így jártunk fel rendszeres időközönként hétvégeken Budapestre. Elemózsiás csomaggal szálltunk fel a buszra, és a fennmaradó időben még Budapestet is bejártuk – mesélte Bazsika Mária, aki a TIT rendezvényeire és a Lions Klub eseményeire is szívesen eljárna végre. Az első kaposvári Lions Clubnak egyik alapítótagjaként ma is aktívan részt vesz a jótékonysági eseményeken, glaucomaszűréssel segíti a klub jótékonysági munkáját.