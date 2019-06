Már riaszthatók a gyermekmentők

Szolgálatba álltak a hétvégén a balatoni gyermekmentők Balatonlellén. Egész nyáron a város és 60 kilométeres körzetében segítik a mentők munkáját. A hétvégén is tucatnyi helyre riasztották őket fertőzések, áramütés, valamint baleseti sérülések miatt.

Megtudtuk, a gyógyítók gépjárműve egy rohamkocsi felszereltségével bír. – Van benne minilabor, amivel azonnal meg tudjuk nézni a vérgázszintet, de ez a készülék mutatja az ioneltéréseket is, amely egy kiszáradt beteg esetében fontos lehet – mutatta a a felszereléseket Gesztes Éva, a Magyar Gyermekmentő Alapítvány szakmai vezetője. Az előző szezonban is kellett használniuk a mobil ultrahangot, az újraélesztő készüléket. Rendelkeznek intubáláshoz szükséges eszközökkel és csontfúróval is. A riasztásokat a 104–es számról kapják, a kaposvári irányítási csoport hívja őket rádión.

– Tavaly nyáron több mint háromszáz esetet láttunk el két hónap alatt. Sok allergiás reakció, darázs és méhcsípés és hőgutás rosszullét miatt hívtak minket – mondta el Gesztes Éva. Nem ritkák a vízi balesetek sem, kagylóvágások, de sokszor kellett hasmenés és hányás miatt kiszáradt gyerekekhez is vonulniuk. Az esetek többségében életmentő beavatkozásokat végeztek. Tizenegyedik éve teljesítenek szolgálatot a tónál, hetente váltja egymást a szakszemélyzet, orvosok, mentősök. Az önkormányzat biztosít nekik apartmanszobákat, amiben lakhatnak.

– Nagy öröm számunkra, hogy minden nyáron számíthatunk a gyermekmentőkre – mondta el Kenéz István, Balatonlelle polgármestere. Öt perc alatt a város területén bárhová odaérnek, szakmai felkészültségükkel többször életeket mentettek meg. A Magyar Gyermekmentő Alapítvány orvosai, mentőápolói június 15–étől augusztus 25–éig minden nap szolgálatban vannak Balatonlellén és a város 60 kilométeres körzetében.