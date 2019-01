Már tanítja, amire rálelt a kétgyermekes anyuka

Csillagné Torma Lívia az édesanyák átlagos életét élte. Egészen addig a pillanatig, amikor rájött: nincs, aki nyolc éves lányát festeni tanítsa. Elhatározta, hogy kezébe veszi az ügyet és az ecsetet. Kislányával együtt indultak el a képzőművészet útján.

– Utoljára az általános iskolában rajzoltam, később gazdasági iskolába jártam, közgazdászként végeztem, így erre irányuló ambíció és szaktanár hiányában nem bontakozott ki a rajz-tehetségem – mondta Csillagné Torma Lívia, akinek saját bevallása szerint korábban nem volt ideje rajzolni, festeni. Amikor Panna lányom elsős lett, szólt a rajztanára, hogy különlegesen tehetséges, gyönyörűen rajzol, jó a fantáziája… Panna szeretett volna festeni tanulni. Körbe néztem Kaposváron, hogy ki tudná megmutatni neki, miként készül egy festmény, ám akit találtam, azt mondta, várjunk, míg a lányom tizenkét éves lesz, addig nem foglalkozik vele senki. Elhatároztam: akkor megtanulunk közösen festeni! Lívia ezután az internetről igyekezett tanácsokat kapni. Talált is útmutató felvételeket a kezdetekhez. Amikor kipróbálta, rájött, hogy ez neki is megy.

– Kikapcsol, és rohan vele az idő, de nagyon megnyugtató, kreatív dolog. Egyre jobban „beleástam” magam, majd egy jobb-agyféltekés rajztanfolyamot is bevállaltam. Három napon belül már portrékat késztettem. A kollégáim közül sokan rendeltek magukról képet, ami gyakorlásként kifejezetten jól jött. Következő lépésként már a családtagjaikat rajzoltam – mondta a kétgyermekes édesanya, akire nagy hatással voltak az orosz származású mexikói festőművész, Leonid Afremov harsány színekkel, foltokból festett alkotásai.

– Amikor megtudtam, hogy az ő stílusában szerveznek élményfestést, azonnal jelentkeztem a programra-mondta a szárnyait bontogató festőnő. Az egynapos „Aframov-festésen” találkozott Budai Tímeával, aki akkor már országos szinten élményfestéseket tartott. A résztvevők ugyanazt az alkotást készítették el, miközben folyamatosan kapták az instrukciókat lépésről-lépésre. Líviának sikert jelentett, hogy elkészült az alkotása.

– Másnap vettem vásznat, és azóta festegetek. Mindez alig egy éve történt. Azóta járok egy festő-önképző körbe is. Hétvégenként összejövünk, alkotunk az alapoktól kezdve, mintha rajz szakra járnánk. A csendélettől kezdve a portrén, tájképen át a zsánerképekig mindent tanulunk. Sajnálom, hogy nem előbb ismerkedtem meg a festés örömével – mesélte Lívia, aki harminchét évesen került szembe önmagával, illetve a tehetségével. Most, hogy már tudja, mit szeretne csinálni, célja lett az egyéni stílus, a saját hangulataiból, gondolataiból fakadó képek.

– Már van olyan témám, amit elképzeltem, hogy megfestem, bár egyelőre még nem tudom, milyen technikával. Magam is tanulom még…

Mesterré vált tanítvány

Lívia annyira belejött a festésbe, hogy néhány hónap múlva Budai Tímea, a mentora arra kérte, tartson Kaposváron az ő instrukciói alapján élményfestést. Kaposváron kéthetente lehet kihasználni az alkalmat. Gyerekeknek és felnőtteknek is van már külön, a tudás-szintjükhöz mért foglalkozás, amelyeket most már Lívia tart. Legutóbb Kaposvár művészkávézójában alkottak gyerekek az ő instrukciói alapján. Az instrukció csak tanács, nem utasítás, a saját kreativitás és ízlés kifejezését segíti, a végeredmény egyedi alkotás lesz.

– Bianka születésnapi ajándékként kapta az élményfestést. A rajzolás terén nem volt önbizalma, de úgy érzem, most meglesz, és a kézzel fogható eredményt haza tudja hozni – mondta Dániel Erika, a tizenegy éves Bianka édesanyja. Hozzátette: a kislány spirituális hatást is vár a festménytől. A lefestett kék bagoly éjjelente remélhetőleg vigyáz majd az álmaira. Már harmadik alkalommal vagyunk itt – mondta Sturm Judit.

– Kifestettem a nappalit, amihez képet kerestünk. Akkor pont a szobánkba illőt alkottak a gyerekek – mesélt a kezdetekről a hétéves Johanna édesanyja. Remélem, kirakjuk az íróasztalom fölé, ami most készül – mondta Markocsányi Hanna, aki azt is elárulta: kedvenc színe a kék, amelyből most bőven használtak az esti hangulatú festmény elkészítéséhez. Az élményfestés nem tűnik olcsó mulatságnak, de a résztvevőnek csupán önmagát kell hoznia, mi itt mindent a kezébe adunk, és minőségi eszközöket használunk. A műalkotást pedig megtarthatja… így visszük házhoz a művészetet – mondta Csillagné Torma Lívia.

