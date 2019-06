Már ügyelnek az utazó orvosok a Balatonnál

Felkészültek az orvosok a szezonra és a megnövekedett esetszámra a Balatonnál. Van, ahol vidéki orvosokkal erősítenek, s olyan is, ahol helyi doktorok ügyelnek.

A nyári időszakban jelentősen megnő az esetszám a Balaton déli partján, ez nyilván adódik a rengeteg turistából és a tömegrendezvényekből is. Zamárdiban két háziorvosi körzet van, a doktorok ügyelnek is. – Az üdülők miatt megnő a páciensek száma is – mondta el lapunk kérdésére Csákovics Gyula, polgármester. – A parton van egy orvos csapat, akik több mint tíz éve ügyeletet látnak el.

A doktorok és mentőtisztek Debrecenből érkeznek, s számukra az önkormányzat szállást és étkezést is biztosít. – Június 15-vel indult az ügyelet – mondta Hornyák Zoltán, az orvoscsapat vezetője. – Augusztus 31-ig látjuk el a parti eseteket. A kezdetek kezdetén – húsz évvel ezelőtt – még könnyen találtunk kollégákat a feladatra, ma már nem annyira egyszerű. Annak, aki ügyel ez egy egész napos elfoglaltság, de a vele érkező családtagoknak üdülési lehetőség is.

Hornyák Zoltán elmondta: abból gyakran vannak viták, hogy a fürdőzők gyógyszerfelírás miatt kérik az ügyeletes szakemberek segítségét. Amikor pedig ők közlik a pácienssel, hogy adott készítményt nem írják fel, vagy nincsen nekik, gyakoriak a felháborodott hangok.

A nyugati medence településein Balatonboglár szervezi a körzeti ügyeletet. Errefelé sem egyszerű megoldani a nyári ügyeletet, de nem is lehetetlen. – Sajnos egyre kevesebb a helyi kolléga is – mondta Balázs Lajos főorvos. – Mivel itt tizenhárom körzet van, ezért a dolgozó kollégák részt vesznek az ügyeletben is. Arra a néhány alkalomra, amikor nem tudnak ügyelni budapesti és kaposvári doktorok jönnek. Ez betegellátás szempontjából nem ideális, de nem létező orvosokkal nem lehet ügyeletet szervezni.

A vidéki doktorok úgy érkeznek, hogy otthon végeznek a munkával és leutaznak a Balatonhoz. Egy orvos maximum két-három ügyeletet visz.

Balázs Lajos elmondta: itt sem ismeretlenek a konfliktusok a betegekkel. Legutóbb fel akarták jelenteni a főorvost, mert nem írt fel szteroidot egy kisgyermeknek, akinek bőrbetegsége egyértelműen nem két napos dolog volt. A doktor úgy látta jónak, hogy bőrgyógyász is megnézze a beteget, ám a szülő erre dühödten feljelentéssel fenyegetőzött. Olyan is volt, hogy a Balatonnál nyaralók hét közben nem akarnak elmenni háziorvoshoz és inkább az ügyeleten soron kívül intézték volna recept felírásaikat.

A Siófoki Kórház is felkészült a nyárra és a megnövekedett esetszámra. Ott ugyanis egy nyári hétköznapon háromszor annyi beteg van, mint év közben. Hétvégéken, fesztiválokon pedig négyszer, ötször több eset is lehet. – Van egy jól működő sürgősségi osztályunk, amely egész évben működik – mondta Inczeffy István, főigazgató. – Ezt működtetjük nyáron is huszonhárom saját és a közreműködő orvosokkal. A baleseti sebészeti részleget is megerősítjük, külsősök is segítenek ebben. Természetesen évente, tervezetten felkészülünk a nyári ellátásra amely az elmúlt években nagy terhet rótt ránk. De megoldjuk, nagy tapasztalatunk van ebben, hiszen Siófok mindig is egy nagy nyári ügyelettel rendelkező kórház volt.

Az alkalmazottak természetesen nyáron túlmunkát vállalnak és bedolgoznak más részlegekről is. Így tudják megoldani a nagyobb terhelést jelentő Balaton Sound és Air Race idején is az ellátást. A diagnosztikai részlegen is két sort állítanak ügyeltbe: készenlétes ügyeletesek is vannak, ha egy extrém terhelés érné a kórházat, akkor is helyt tudnak állni.

Inczeffy István azt mondta: már megvannak a beosztások, a Siófoki Kórház felkészült, jöhet a nyár.