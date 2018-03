Marad a hideg – napközben is fagypont körül lesz a hőmérséklet

Marad a hideg – napközben is fagypont körül marad a hőmérséklet, ráadásul hószállingózás és kisebb havazás is előfordulhat. A hőérzetet az északi szél tovább rontja.

– Hétfőn délelőtt borongós időben még előfordulhat hószállingózás, kisebb havazás Somogyban – tájékoztatott az eumet.hu. – Mérsékelt északi szél fúj majd. Fagypont körül marad a hőmérséklet. Délután vékonyodik a felhőzet, de napsütés nem valószínű. Éjjel erősen felhős lesz az ég marad, hajnalban mérsékelt fagyra kell számítani.

A jellemző hőmérséklet átlaga

hétfő reggel -3 fok

hétfő délután +1 fok

kedd reggel -3 fok

A legvalószínűbb folytatás

Kedden ismét felélénkül az északi szél, melyet erős lökések is kísérhetnek. Szakadozik a felhőzet, változó napsütésben is lehet bízni a térségben és marad a hideg. Szerdán is élénk, olykor erős északkeleti szél fúj. Többnyire erősen felhős időben kialakulhat hószállingózás, hózápor.

Csütörtökön még mindig az ilyenkor megszokottnál jóval hidegebb idő valószínű, de várhatóan megkezdődik javulás. Csökkenő felhőzetre, délután tartósabban kialakuló változó napsütésre van kilátás. Még hideg és élénk északi szél fúj. Pénteken és a hétvégén változóan napos-felhős, reggelenként párás és fokozatosan enyhülő időben bízhatunk. A hétvégén előreláthatólag délire fordul a légmozgás.

Orvosmeteorológia

Hétfő fronthatás nem érvényesül, ugyanakkor a hirtelen jött lehűlés sokak szervezetét megterheli. Hajnalra jelentősen lehűl a levegő és nappal is télies időre kell készülni, ami felerősítheti a kopásos és reumás ízületi fájdalmakat. A szeles időben fejfájás, ingerültség, rossz közérzet előfordulhat. A szél miatt a hőérzet több fokkal az amúgy is alacsony értékek alatt alakulhat. Öltözzünk melegen, rétegesen, fordítsunk kellő figyelmet immunrendszerünk védelmére! (forrás: Időkép)

Közlekedésmeteorológia

Hétfőre virradóra dél felől ismét havazás kezdődik. Sokfelé hó, keleten ónos és fagyott eső, havas eső, valamint eső egyaránt előfordulhat. Kiemelten figyeljünk az utakon és tartsunk nagyobb követési távolságot, rendkívül csúszósak lehetnek az utak. A viharos széllökések megszűnnek, de sokfelé még élénk, helyenként erős szél csökkenti a menetstabilitást, illetve a havas tájakon hófúvásra, hótorlaszokra kell készülni. (forrás: Időkép)