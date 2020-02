Marad a rügy? Még nincs veszélyben a termés a meleg tél miatt

Szokatlanul meleg volt a január, alig mérhettünk mínuszokat. Emiatt a gyümölcsösökben a kártevőket nem tudta elpusztítani a fagy. A gazdák ennek ellenére nem tartanak terméskieséstől, egyelőre.

Alig hihettünk a szemünknek az elmúlt napokban, ha a hőmérőre vetettünk egy pillantást. Január végén hívatlanul köszöntött be a tavasz. A gyümölcsösökben ugyan már látszanak a rügyek a fákon, de egyelőre szerencsére nem indult be a nedvkeringés. – Eddig az éjszakai lehűlések ellensúlyozni tudták a viszonylag meleg nappali hőmérsékletet – mondta kérdésünkre Gara Miklós balatonboglári gazdálkodó.

– A legérzékenyebb gyümölcs a kajszi, hiszen eredeti, kínai termőterületén is sokáig tart a tél, és hirtelen köszönt be. A kajszibarack már hozzászokott ehhez a klímánkhoz, s hogy hirtelen hűl le és melegszik fel az idő. – A sárgabarack esetében a három fok feletti hőmérsékletek számítanak – mondta Gara Miklós. – Ahogy a karácsony utáni időszakot követően elindul a felmelegedés, a kényszernyugalmi állapot is megszűnik.

Az igazi rügyfejlődés még nem kezdődött el, erre két évvel ezelőtt februárban volt példa, akkor sokkal korábban virágba borultak a fák. Ettől jelenleg még nem kell tartani, nyugtattak a somogyi gyümölcstermelők.

– Nálunk éppen metszések vannak – mondta Fábri Béla, nagybajomi termelő. – Nem vészes még ez a felmelegedés, a héten volt 17 fok is, de előtte pedig nulla. Az tény, hogy hiányoznak a mínuszok, de állítólag lesz még hideg ezen a télen. Megszoktuk már, hogy enyhe idők járnak és nem úgy van, mint húsz évvel ezelőtt, hogy térdig érő hóban metszettünk.

Fábri Béla elmondta: a fák és a gazdálkodók is alkalmazkodtak az időjáráshoz. Ha ugyanis túl akarnak élni, kénytelenek erre. A fagyok hiánya miatt viszont nem pusztulnak el a kártevők sem. – Ezért rovarkártevők és gombafertőzések ellen jobban kell védekezni – mondta a termelő. – Korábban két-három permetezést meg tudtunk úszni, ma már nem.

Orgel László, kaposfüredi gyümölcsösében is hasonlóan tervezi az év eleji munkákat. – A kártevőket még szabad szemmel nem lehet látni – mondta. – Eddig nagyon gyenge tél volt, úgyhogy van esély, hogy nem ritkultak, hanem több lesz belőlük. Ezért valószínűleg többet kell majd permetezni.

Már tavaly is enyhe volt a tél, s korán tavaszodott, amely a kórokozók áttelelésének kedvezett. Azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy az ősz hosszúra nyúlt, s a tél is hasonlóan alakul. A növénydoktorok szerint különösen nagy jelentőségük lesz a tél végi lemosó permetezéseknek, s a tavaszi metszések során a moníliás fertőzés miatt elhalt ágakat el kell távolítani.

Jobban kell majd védekezni az idén a fertőzések ellen