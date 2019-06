Több ezer somogyi diák indul osztálykirándulásra a napokban

A közelgő tanév végét jelzi, hogy a héten egyre több somogyi diák kel útra. Töretlenül népszerűek a buszos osztálykirándulások, bár a szülőknek mélyen a pénztárcájukba kell nyúlniuk: van, amikor 6-7 ezer forintot fizetnek a feledhetetlen élményekért.

– Célirányosan választják az úticélt a tanárok és a szülők, a vakáció előtti hetekben több mint 1000 somogyi diákot viszünk osztálykirándulásra – közölte Németh József, a kaposvári Németh Travel Kft. ügyvezető igazgatója. – Újdonság, hogy az ebben a tanévben többen választották a fővárost és a Duna-kanyart, Visegrád különösen kedvelt. Alapvetően a távolság befolyásolja végösszeget, egy rövid túra 30-40 ezer forintba kerül, de egy három napos soproni elérheti a 150 ezer forintot is.

A flottából hat buszt kifejezetten a kiránduló gyermekek részére különítettek el: a légkondis járművek között 20 és 50 személyes is megtalálható. Németh József azt mondta: legfontosabb cél számukra, hogy valamennyi csoport biztonságban tegye meg oda-vissza az utat, s a kirándulás mindenki számára maradandó élmény legyen, Tudják, hogy a gyermekek egy része ritkán jut el távolabbi helyre, így örülnek, ha minél változatosabb, sokrétűbb a program.

– Hatodik osztályos diákjaink hétfőn a kaposvári Virágfürdőt keresték fel – mondta Novográdeczné Balogh Anna, a berzencei Kavulák János általános iskola igazgatója. – Több féle kiránduláson vehetnek részt a gyermekek. A hagyományos iskolai kirándulás keretében a felsősök májusban két napra utaztak el, Sopron és környékét fedezték fel, az alsós diákok június ötödikén egy napot Sümeg és Keszthely térségében töltenek. Mindegyik esetben a buszt választották.

Az 1-8 osztályos iskolának 155 diákja van, s osztálykirándulásokra is elviszik a gyerekeket. A papírgyűjtésért kapott pénzt is túrázásra fordítják, a szülői munkaközösség szervezte a gyermeknapi, ingyenes utat, melynek során a Mecsekextrém parkba látogattak el. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna, a kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola igazgatója kiemelte: közösségerősítő szerepük is van a kirándulásoknak, mely az élményalapú oktatás eszköze.

– Az út során rengeteg hasznos ismeretet sajátíthatnak el a diákok, s ezek az élmények mélyen rögzülnek – hangsúlyozta. – Ezért is hasznosak az egy-két napos utak, s diákjaink jellemzően dunántúli úticélt választanak. Budapest és Pécs mellett Szombathelyre, Kőszegre is utaznak.

Ahogy a célok, úgy az árakban is nagy a szóródás. Az egy napos út 3-4 ezer forintot kóstál, míg belépőkkel a fővárosi kirándulás 8-10 ezer forintba is kerülhet, a Csodák Palotája és az állatkert gyakran visszatérő program.

Papírgyűjtésből túráznak

A mernyei nyolcadik osztályosok várhatóan a paksi atomerőművet is felkeresik, az alsósok Kaszóra, Patcára utaznak. Csaknem 5000 forintot fizetnek azok a diákok, akik egy napos Mecsekextrém útra fizetnek be, s nagyjából ennyibe kerül t a Veszprém-Székesfehérvár kirándulás is. Kishonti Marianna, a tagiskola vezetője rámutatott: a karácsonyi vásár, a gesztenye és a papírgyűjtésből befolyt pénzt is részben az osztálykirándulásokra fordítják, így az utak kevésbé terhelik meg a szülők pénztárcáját.