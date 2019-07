Marasztaló diákmeló: már harmincezer tanuló dolgozik országszerte

Évről évre nő az önkormányzati diákmunkások száma. Somogy megyében is szívesen dolgoznak a 16. évüket betöltött tanulók.

Összesen hét diákmunkás dolgozik Gigén az önkormányzati diákmunka keretében. A fiatalok részt vesznek a hivatali ügyintézésben, illetve a délutáni gyermekjátszóház szervezésében.

– A lányok nagyon ügyesek, a hivatali ügyintézésben, levelek kézbesítésében segítenek – mondta Bálint Ildikó polgármester. – Sokan közgazdaságtant és ügyvitelt tanulnak, bízom benne, hogy lesz közülük olyan, aki majd az önkormányzatnál vállal munkát. A fiúk pedig nagy segítséget jelentenek a délutáni programok lebonyolításában. Azt gondolom, hogy a nyári diákmunka nagyban hozzájárulhat a településünk megtartó erejének növeléséhez – fogalmazott a gigei településvezető. – Ezek a fiatalok látják, milyen itthon, a saját falujukban dolgozni, s van köztük olyan, akit biztosan szívesen látok majd a csapatunkban.

Mernyén is van diákmunkás az önkormányzatnál, jelenleg ugyan csak egy fiatalember, de ő szorgalmasan végzi a munkáját. – Most éppen málnát szed – mondta érdeklődésünkre Kisfalusi András polgármester. – Ott segít, ahol éppen szükség van rá. Sövényt vág, vagy éppen a település karbantartási munkákban vesz részt.

A fiatalember már hónapokkal korábban jelezte, hogy szívesen dolgozna nyáron az önkormányzatnál, mivel így kényelmes, nem kell utazni és a kereset is jól jön.

Simonfán az óvodában segítenek a diákok. Szabó Kinga már negyedszer vállalt feladatot az intézményben. – Először még a kötelező közszolgálat miatt jöttem – mondta a fiatal lány. – Aztán annyira megtetszett, hogy újra jelentkeztem.

Vigyázott már a gyerekekre, de a konyhán is megállja a helyét. – Jobban szeretek persze a gyerekekkel foglalkozni – árulta el. – Amint végzek a benti teendőkkel, jövök ki hozzájuk játszani.

A fiatal lány a nyári diákmunkán kedvet kapott a pedagógusi pályához, ezért most azon van, hogy bejusson a Kaposvári Egyetem óvodapedagógus szakára.

Bodrog Gábor polgármestertől megtudtuk, nem Kinga az egyetlen diák, aki segít az óvodánál. – Augusztusban még két fiatalnak adunk lehetőséget – mondta. – Jelenleg zajlik az óvodánk felújítása, ezért ideiglenesen a művelődési házban vannak a gyerekek. Amint végzünk a munkálatokkal, elkezdünk rendet rakni, majd visszaköltözni. Ebben nagy segítségünkre lesznek a diákok is.

Kaposváron is vannak diákmunkások, ők az önkormányzat intézményeinél dolgoznak. A Rippl Rónai Múzeumban például két hónap alatt huszonegy fiatalnak adnak munkát. Részt vettek táboroztatásban, adatrögzítésben, vagy éppen a múzeumi könyvtár munkáját segítik.

A kormány támogatja a diákmunkát

Idén harmincezer diák dolgozhat a nyári diákmunka-programban. Erre a célra 3,6 milliárd forintot fordít a kormány. A 16 és 25 év közti fiatalok önkormányzatoknál és önkormányzati fenntartású intézményeknél, mezőgazdaság, turizmus és vendéglátás területén dolgozhatnak. A támogatást a munkáltatók igényelhetik a diákok foglalkoztatására. Tavaly 29 ezer fiatal foglalkoztatására pályáztak a helyhatóságok országszerte, sokan kötelező szakmai gyakorlatukat is így teljesítették.