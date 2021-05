Maratoni futás a szülés

Egy anyának is megjár a test-szellem-lélek hármas egységének egyensúlya. Napjaink rohanó világában ez az egység kifejezetten fontos, mert sokkal több területen kell teljesíteni, mint nagyanyáink idején. A női jóga a mozgás öröme mellett egy kis nyugalmat is ad.

A kaposvári Szerb Boglárka hormonháztartását érintő problémára keresett megoldást, s nagy jelentőséget tulajdonít a másfél órás női jógának abban is, hogy gyermeke születhetett. Azt mondta: itt végre le tudja rakni a hétköznapi gondokat.

– Az anyasághoz testileg-lelkileg is el kell jutni – mondta Galló–Varga Zsuzsanna, aki amellett hogy női jógát oktat a megyeszékhelyen, dúlaként is segíti nőtársait. – Amikor a nők azzal szembesülnek, hogy nem érkezik meg az áhított gyermek, általában megkezdődik a medikális protokoll. Ám az okok közt napjainkban ott a stressz, az egészségtelen életmód, a rohanás is – mondta. – A medikális lehetőségek mellett gyakran keresnek olyan mozgásformákat alternatívaként a leendő anyák, amelyek a hormonháztartás egészségét szolgálják. A női jógával oldjuk a lehetséges blokkokat nemcsak testben, hanem lélekben is, valamint átbeszéljük, mit szükséges az életmódon változtatni – mondta a jógaoktató, aki szerint a gyermek gondolatának először fejben kell megszületnie, majd a szívbe kell áthelyezni, és csak ezek után kapnak szerepet a nemi szervek a fogantatásban.

Hivatásos dúlaként – szüléssegítőként – látja, mennyire másképp készülnek a nők az anyaságra, mint nagyanyáink idején. – Az anyaságra már kislányként készülni kell – magyarázta Galló–Varga Zsuzsa. – Egykor mindenki jobban végig kísérhette a közösségben, ahogy a fiatal lány férjhez megy, babát vár, anyává válik. A halál sem volt tabu. Sajnos napjainkban nincs meg az a női közösség, amelynek beszélgetéseiből a kislányok magukba szívhatnák az anyasághoz tartozó ismereteket.

Az első menstruáció, az első együttlét, a szülés és végül a ciklus elmaradása mind került témának számít napjainkban. Nem nőnek bele a kislányok a majdani életszerepükbe. Csak azt látják, hogy az anya túlhajszolt, nem tudja megélni a nőiességét, ezáltal kibillent a kozmikus rendből.

Ma ritkán él együtt több generáció, amely könnyebbé tenné a tudás átadását, s az édesanya segítését. Néha elég lenne néhány megnyugtató szó az édesanyának, hogy mindent jól csinál, de nincs, aki visszaigazolást adjon ebben a női élethelyzetben. Dúlaként ezt is feladatomnak érzem – tette hozzá.

Kiemelte, a gyermekágyas időszak utáni további regenerálódás jelentőségét is, amelyben a jógán és a hasizomrendező gyakorlatokon kívül a Kegel-féle gátizomtornának is nagy szerepe van. Mindezt úgy, hogy a babával együtt végezhetők a gyakorlatok, hogy a kötődést is minél jobban segítse mama és baba között.

Gyógyító percek

Bár sokan a gyermekáldás reményében választják a hatha jóga elemeire épülő női jógát, vannak, akik egyéb egészségügyi problémáikat szüntették meg a mozgásformával.

– Az inzulinrezisztenciámat egy év alatt eltüntette a női jóga, és a lelkemre is jó hatással van – mondta Kelemen Zsófia, aki tizenhat éves kora óta jógázik.

Várandósan mások a szabályok

– Az életerőt nem szabad elszórni – állítja Galló-Varga Zsuzsanna. – Amint egy nő megfogant, az életerejét meg kell osztania, hiszen új élet fejlődik benne, a baba létfontosságú szervei alakulnak ki szinte óráról órára. Emiatt el kell fogadni a változást testileg-lelkileg. Sokan várandósan is teljes erőbedobással akarnak dolgozni, azonban a gyermekágyas hat hetet nem véletlenül kellene fekve tölteni – hangsúlyozta. – Egy túlzott aktivitással töltött gyermekágyas időszak a későbbi életszakaszokban rányomhatja a bélyegét a nő egészségére. A szülés olyan, mint egy maratoni futás, hatalmas életerővesztéssel jár, amit pótolni kell. Ezért érdemes tudatosan rákészülni.