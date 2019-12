Marcaliba érkeztek a világ csodás betlehemei

Betlehemek a világ minden tájáról. Nemzetközi betlehem-művészeti tárlat a Marcali Múzeumban címmel nyílt kiállítás, amely a maga nemében páratlan, hiszen hazánkban eddig még soha nem mutattak be ilyen gyűjteményt.

Marcali német testvérvárosa, Künzelsau polgármestere még 2018 őszén figyelt fel a marcali néprajzi gyűjteményben őrzött bábtáncoltató betlehemekre. Kiderült, hogy náluk, a Würth Gyűjteményben a világ 130 országából mintegy 700 betlehem található, amelyből most hetvenet hoztak el a páratlan kiállításra. A figyelemre méltó kollekciót még 2002-ben Edwin és Wilma Buchholz magángyűjtőktől vásárolták meg. Különlegessége, hogy a föld minden tájáról származnak betlehemek és kivitelezésükben, készítési technikájukban, alapanyagaikban is rendkívül sokfélék. Jól szemléltetik az adott kultúrkörhöz tartozó embercsoport hiedelemvilágát, művészetét és életmódját is.

Az ünnepi megnyitón a kiállítás létrejöttéről Vidák Tünde, a Marcali Múzeum igazgatója beszélt, a tárlatot Kirsten Fiege kurátor, a Würth Múzeum tudományos munkatársa nyitotta meg, és Stefan Kraut, a künzelsaui múzeum történésze megköszönte az együttműködés lehetőségét.