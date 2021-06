Marhajó pörköltek rotyogtak a bográcsokban Rádpusztán

Minden titkos hozzávalót bevetettek a résztvevők szombaton Rádpusztán. Szükség is volt a fortélyokra, hiszen a marhapörkölt főző versenyre az ország legtávolabbi pontjáról is érkeztek ellenfelek.

Huszonnégy csapat ragadott fakanalat szombaton a Rádpusztai Gasztrobirtokon, hogy elkápráztassa a háromtagú zsűrit marhapörkölt-főző tudományával.

– Összekovácsolódott, jórészt visszatérő csapatok jöttek el az ország legtávolabbi pontjairól. Balmazújváros, Makó és Békéscsaba is képviselteti magát. A járványhelyzet nem hátráltatta a résztvevőket, annyian vannak, mint az elmúlt nyolc év során, amióta megrendezzük a versenyt – mondta Fekete Zoltán, a rendezvény ötletgazdája. Ám nem ő volt az egyedüli, aki ötlettel érkezett. Ahány csapat, annyi féle fűszert és módszert vetettek be. Borókabogyó, csabai paprika, és vargánya is került a bográcsokba.

– Békéscsabáról jöttem a barátaim meghívására, akik egy másik csapatban főznek. Azért indultam egyedül, mert így nem szól bele senki, hogyan készüljön el a remekmű, amelybe eredeti békéscsabai paprikát hoztam. Ettől híres a kolbászunk, és ettől lesz híres a pörköltem is – mondta Winter Mihály.

– Titkos hozzávalónak tettünk bele négy fél disznólábat, hogy ne legyen olyan „vad marha” íze a pörköltnek – árulta el a turpisságot a „Vén Jáger” csapat séfje. A szomszéd bogrács mellett azonban másképpen vélekedtek.

– Csak marhahús van benne. Ez mégiscsak egy marhapörkölt főző verseny – vélekedett két alkalmi séf, akik Stan és Pan néven mutatkoztak be. Természetesen a jól ismert nevettetőktől ismert hangulatot is megidézték a bogrács mellett.

Jókedvet nemcsak ők hoztak a rendezvényre. Egyik csapat a dalos kedvét sem hagyta otthon.

– Osztálytársak vagyunk és ez a verseny nekünk most a gyakorlás. Jövőre lesz negyven éves osztálytalálkozónk, ahol szintén szeretnénk főzni – árulta el Bedő Anikó, aki egykor ének tagozatra járt. Asztalukat éppen saját készítésű kerámiatányérjaival terítette.

– Sok titka nincs a pörköltünknek: só, bors, paprika ment bele, valamint egy kis borókabogyó, és az éneklés – mondta Bedő Anikó.

– A tálalást és a kreativitást is díjazzuk, összesen száz pontot lehet szerezni – árulta el Brassó Sándor mesterszakács a zsűriből. – Fontos a technológia is, amivel a pörkölt készül. Nem mindegy, hogy egy előre készített pörköltalapban csak megfőzik a húst, vagy előtte meg is pirítják – mondta a zsűri oszlopos tagja.

– Saját szedésű vargányával bolondítjuk meg a pörköltet – mondta Kiss Géza. – A csapat a gombán kívül a szívét és a lelkét is bele tette a bográcsba – árulta el vidáman Papp Zita, Géza csapattársa.

– Még soha nem ettem vargányás marhapörköltet, nagyon kíváncsi vagyok az ízélményre – mondta Nótár László a zsűri visszatérő tagja. –A legkülönfélébb pörköltekkel találkoztunk. Van, amelyiknek túl sok, másiknak pedig már elfőtt a leve, de el lehet csúszni azon is, ha kevés a fokhagyma, vagy éppen túl sok a paradicsom – figyelmeztetett a szempontokra a zsűritag.

A szempontoknak leginkább a Somogyvári Ifjúsági – és Nyugdíjasklub pörköltje felelt meg leginkább. A második helyet Rocco és fivérei, a harmadikat pedig Erik szerezte meg, Balatonboglárról. A vándorkupát idén a Makói gyökerek vihették haza.

A forróságban a sivatag hajója is tiszteletét tette

A pörköltfőző verseny üde színfoltja volt Ali, a két éves teve, akinek még a hátára is felülhettek az érdeklődők. Elsősorban a legfiatalabb korosztály bátrai vállalták az attrakciót.

– A tevék okos állatok, de Ali átlagon felüli intelligenciával bír-mondta Pfundt Ábel, aki éppen a tevére vigyázott. Minden nap gyakorlunk vele, és hamar megjegyezi, amit tanítunk neki – tette hozzá a fiatalember.