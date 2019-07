Mária Napok fúvószenével fűszerezve

Egyebek mellett koncertek, kiállítás, népi játszótér, és az elmaradhatatlan fúvószenei találkozó színesítették Balatonmáriafürdő életét a hétvégén. A Mária Napok keretében valamennyi korosztály szórakozási igényeinek igyekeztek eleget tenni a szervezők.

– Nem bírnám csinálni, két perc múlva meghalnék.. .– szólt egy női hang a bámészkodók közül. Belegondolva a mondat igazságába, valóban nem lehet egyszerű menetelni és zenélni, ám évről-évre a fúvószene kitartó művelői között mégis ugyanolyan népszerű marad a július utolsó hétvégéjén rendezett találkozó Balatonmáriafürdőn.

Harminchatodik alkalommal muzsikáltak a zenészek a fúvószenekari találkozón, amely idén is a Mária Napok eseményeinek részét képezi.

– Két évente rendezik meg a Nemzetek Fúvószenekari Találkozóját, amely idén Hamburgban van, emiatt minden második évben mi csupán egy szerényebb fesztivált tartunk – mondta Hajas Béla, az M&K Fúvószenekar karnagya, a fesztivál ötletgazdája. Idén hét zenekar fogadta el a meghívásukat. Egy lengyel, -a település testvérvárosából, Kozminból-, a többiek Barcsról, Budapestről, Csurgóról, Győrből, Nagykanizsáról, valamint Balatonmáriáról érkeztek.

– Sajnos valamennyi együttes küzd az utánpótlás-nevelés nehézségeivel – mondta Hajas Béla. – Rettenetesen nagy a gyerekeket érő ingerkörnyezet, a sport, és a különböző internetes lehetőségek által a fiatalok sok mindent el tudnak érni, amit szeretnének. Egyre kevesebben vállalják a csapathoz tartozás kötelességeivel járó nehézségeket-tette hozzá a karnagy, akinek zenekara idén, a 2006-ban alakult Az elnök emberei együttessel állt össze egy formációba.

– Régóta célunk volt egy közös koncert. Nekünk, mint 25-30 fős, kislétszámú zenekarnak ez kedvező – mondta Lukács István, Az elnök emberei egyik karmestere. Hozzátette: idén mindkét zenekarban megfogyatkozott a létszám, így adta magát az együttműködés.

– Ennek a rendezvénynek van egy különleges hangulata, így elképzelhetetlennek tartjuk, hogy egyet is kihagyjunk – mondta Szabó Csilla, a Nyúlról érkezett Sporttwirling és Majorette Egyesület egyik mazsorettje, miközben a zenés társaság a kikötőből a községházáig menetelt.

– Egyáltalán nem bánjuk a zenés ébresztőt, egy ilyen reggel inkább bearanyozza a napunkat – mondta a panziója kapujában álló Rózsa Istvánné, akinek vendégei még maradtak volna az esemény miatt, ám teltház van nála. – Ilyenkor megtelnek a kiadó szobák, van, aki csakis a rendezvény miatt jön a településre-mondta a panziós, miközben sorra haladtak háza előtt a zenekarok, amelyek a menetzene után Balatonmáriafürdő legkülönfélébb pontjain koncerteztek, még a vízben is.

Generációk találkoztak

– Balatonmáriafürdőn egész évben igyekszünk olyan programokat nyújtani, amelyekből minden korosztály csemegézhet – mondta Galácz György, a település polgármestere. -A strandjainkat is igyekeztünk családbaráttá tenni. A Mária Napok három napos rendezvénysorozata a mi falunapunk is, amelyben kicsúcsosodik a generációk találkozása is – tette hozzá Galácz György, aki ezen a hétvégén köszöntötte a Balatonmáriafürdő ifjú polgárait, vagyis az idén született babákat. A település 15 millió forintból igényesen felújított galériájában a Huszár Mihály történész által újra gondolt állandó helytörténeti kiállítás kapott helyet. Péntek óta ugyanitt Bakó Béláné Szepesi Anna egykori iskolaigazgató, és rajz szakos tanár életmű festményeiben gyönyörködhetnek időszakosan a művészet kedvelői. Az alkotó természet- és állatszeretetét tükröző tárlat szeptember elejéig látogatható.