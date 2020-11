Másfél hónapig kitart a tüzelő

Megkezdték a szociális tűzifa kiszállítását megyeszerte. Pénteken harminc köbméter fa érkezett meg Orciba, ahol a rászorulók fejenként másfél köbmétert kapnak. A helyi önkormányzat jövő héten házhoz viszi a téli tüzelőt, és ha szükség van rá, segítenek ennek feldarabolásában is.

Méteres dió- és cserfákkal megrakott teherautóktól volt hangos péntek reggel Orci. Megérkezett a szociális tűzifa a településre, az egykori iskola udvarára. A tüzelőt kanalas gépekkel pakolták le a fuvarozó vállalat dolgozói, majd a helyi közmunkások igazgatták el, hogy minél kevesebb helyet foglaljon.

– Idén harminc köbméter fát nyertünk a Belügyminisztérium pályázatán, amelyet jövő héten juttatunk el az önkormányzat teherautójával a rászorulóknak – mondta lapunknak Vass Péter, Orci polgármestere. Hozzátette: másfél köbméterre számíthatnak az itt lakók, akik között sok az egyedülálló idős ember és a nehéz helyzetben élő család. A polgármester megjegyezte: sok helybelinek nincs fűrésze, amellyel a méteres keményfát feldarabolhatná, ezért – ha szükséges – az önkormányzat segít a fa felhasogatásában is.

– Próbálunk minél több falubelinek segíteni, hiszen sokan fűtenek fával, nagyon nagy az igény a téli tüzelőre, főleg most, a járványhelyzetben – jegyezte meg a polgármester.

Gál Ferencnek egy gyermeke van, aki Down-kóros, számukra is nagy segítség a szociális tűzifa. – Úgy tudom, hogy mi is kapunk fát, ami hatalmas segítség a számunkra, mert így másfél hónapra biztosított lesz a tüzelőnk – mondta lapunknak a helyi közmunkás.

A szociális tüzelőanyag­-program 2011 óta működik, a támogatási keret azóta ötszörösére emelkedett. Somogy megyében 221 önkormányzat részesült szociálistűzifa-támogatásban, összesen 387,8 millió forint összegben.

Befűthetnek

Az idei évben Nagybajom nyerte el a legnagyobb összeget szociális tűzifára a somogyiak közül. 8,4 millió forintból vásárolhatnak 414 köbméter téli tüzelőt. A megyében a legkevesebb támogatást, 76 200 forintot a negyvenhét bejelentett lakosú Kára kapta. Idén 5 milliárd forintot biztosít a kormány erre a célra. A program az ötezernél kisebb lélekszámú településeken élőket segíti. Legkésőbb 2021. február 15-éig osztják ki a rászorulók részére a tüzelőt, de a legtöbb önkormányzat úgy időzíti, hogy a tűzifa a karácsonyi ünnepek előtt már a lakosok fáskamrájába legyen.

A legtöbb tüzelő a Sefag Zrt.-től érkezik. Az állami erdészeti vállalat a korábbi évekhez hasonlóan felkészült az önkormányzati igények teljes körű kielégítésére. Az illetékességi területünkön minden önkormányzattal felvették a kapcsolatot, a szerződések megkötése, a faanyag szállítása folyamatosan zajlik.