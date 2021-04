Másfél hónapra kórházba küldte a cégvezetőt a vírus

Simon Jánosnál február 18-án mutatták ki a koronavírust, s már aznap a kaposvári kórházba szállították. Az 59 éves vállalkozónak kétoldali tüdőgyulladása volt, 27 kilót fogyott. Március 26-án engedték haza, a mai napig érzi a Covid–19 szövődményeit. A koronavírus a kisvállalkozásán is végigsöpört.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev végigviszi az oltásellenes kampányt

– Még nem rohanok, lassan, de biztosan érkezem – köszöntött mosolyogva Simon János vállalkozó, aki egyben a Kaposvári Rákóczi Baráti Kör elnöke. Az 59 éves férfi óvatosan sétált házuktól az udvarukon található irodáig, s optimistán nyugtázta: hétről hétre erősebb. A felépülésben családjára és barátaira is támaszkodhat.

– Félelmetes volt a koronavírus – mondta. – Február tizennyolcadika sokáig emlékezetes dátum marad. Köhögés, láz, gyengeség: tipikus tüneteim voltak. A teszt után aznap a kaposvári kórházba vittek, ahol több mint egy hónapot töltöttem. Gyógyszeres kezelést és hetekig oxigént kaptam, az orvosok és az ápolók a nap 24 órájában folyamatosan a betegekért dolgoztak. Elképesztően sok feladatuk volt azon az osztályon, ahol feküdtem. Szó szerint éjjel-nappal zajlott a megfeszített, áldozatos munka, le a kalappal az összes kaposvári szakember előtt.

Kétágyas szobába került, ahol rajta kívül egy idősebb embert ápoltak. Simon János azt mondta: tudta, mit él át. Felfogta, hogy milyen következményei lehetnek abban a stádiumban a koronavírus-fertőzésnek. Infúziós csövek, visszatérő ellenőrzés és csend: a kórházi éjszakákról gyakran még ma is ez villan be. Végig egy cél lebegett előtte: túl akarja élni a betegséget. Állandóan az járt a fejében, hogy még van feladata az életben, s feleségén és két felnőtt gyermekén kívül a munkatársak is visszavárják.

– Ha gond van, csőstül jön a baj – folytatta Simon János. – Hatan dolgozunk a családi vállalkozásunkban, s kollégáim közül hárman fertőződtek meg, szerencsére azóta mindannyian felépültek. Amíg a kórházban ápoltak, addig a fiam irányította a céget. Kiválóan helytállt, s miután a partnerek, megrendelők szinte azonnal értesültek a helyzetről, segítőkészek voltak, megértően viselkedtek velünk. A cégünk folyamatosan működött, remek érzés volt átélni, hogy összefog a csapat. Mindenki becsülettel, szívvel-lélekkel végezte a feladatát.

Kétoldali tüdőgyulladás, 27 kiló fogyás, s az öt hét koronavírus-kezelés után további egy hét a kardiológián: utóbbit az ingadozó vérnyomás és cukra indokolta. A kaposvári kórházban töltött másfél hónap ma már emlék, Simon János szerint a lelki egyensúlynak is nagy szerepe volt a gyógyulásban és persze a sok kedves, biztató telefonnak, amit szeretteitől, barátaitól kapott. Miután kiengedték, az első két hétben szinte jártányi ereje sem volt, nem tudta elhagyni a házukat. A húsvé­tot is otthonában töltötte, a napokban merészkedett először az udvarra. Azt mondta: érzi már a fahéj illatát, és a savanyúság ízét is. Ami ennél fontosabb, hogy nem csak a fizikai állapota, hanem a hangulata is egyre jobb. Úgy sejti: a gyógyulás hosszabb folyamat, ám kezdettől fogva abban reménykedik, hogy szövődmények nélkül felépül.

Rengeteg szívszorító történet, a tömeges oltás a megoldás

– Ha lehetne, ebben a pillanatban beadatnám magamnak a koronavírus elleni védőoltást – mondta lapunknak Simon János. – Sok szívszorító történetet, tragédiát lehetett hallani az utóbbi hónapokban, s épp ezért nem értem egyesek részéről az ellenállást. Nem tudom, hogy ezek az emberek miként dolgoznák fel azt, ha csak egy-két órán át közvetlenül látnák a szenvedést, amit a koronavírus okoz. A betegség nagyon rövid idő alatt elviheti az embert. Én már tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy milyen a fertőzés, a betegség lefolyása és a szövődmény. Azt szeretném, hogy a járvány örökre tűnjön el az életünkből. Ehhez viszont tömeges oltásra van szükség.