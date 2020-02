Maskarások, boszorkányok és fánksütők a göllei farsangon

Hagyományteremtő szándékkal hívták egész napos farsangi mulatságra a gölleieket.

A helyi művelődési házban tartott rendezvényre nagyon sokan voltak kíváncsiak, tulajdonképpen kicsik és nagyon is megmozdultak. – Új polgármester vagyok és szeretném, ha jobban összetartana a közösség a településen – mondta kérdésünkre Novák Márk, Gölle polgármestere. Ezért is hirdették meg a jelmezversenyt, amelyre nagyon sokan jelentkeztek. Rendőrök, unikornis, katicabogár és hercegnő is helyet foglalt a teremben. A maskarák ötletesre sikeredtek: halvány lila dunsztunk sem volt arról, hogy a pettyes vászonnal és műanyag fóliával körbetekert kislány, vajon minek öltözött. – Én vagyok a halvány lila dunszt – mondta kérdésünkre Lévai Diána. Hozzátette: a nem mindennapi ötlet édesanyjától származik, aki még évekkel ezelőtt találta ki a jelmezt, amely végső soron környezettudatosra sikeredett. Hiszen újrahasznosítottak hozzá egy régi gumis lepedőt, némi kartont, vásznat és műanyagot.

Miközben a kicsik izgatottan várták, hogy megmutassák jelmezeiket, addig az asszonyok már dagasztották a fánk tésztáját. Volt, aki a hagyományos farsangi fánkkal és csörögével örvendeztette meg a zsűrit, de különlegességek is készültek. – Rózsafánkot sütöttünk, ami egy csörögetészta alappal készült csak ebben nincs sütőpor – mondta érdeklődésünkre Kutyikné Bajzáth Tímea. A finomság rózsa mivolta pedig csupán kézügyesség kérdése, s közepébe kerül a lekvár.

A lekváros édességek mellett az ünnepi asztalok sztárja, vagyis a képviselő is ott volt. – Főzött krémet készítünk, azzal fogjuk megtölteni a képviselőfánkokat – magyarázta a gyártás metódusát Bíró Eszter. Az égetett tészta elkészítése roppant fáradtságos munka, úgyhogy azt már előre előkészítették a versenyzők.

Amíg a tészták pihentek a melegben addig a színpadon tipikus farsangi produkciók szórakoztatták a nagyérdeműt. Egészen meglepő dolog is történt, boszorkányok lepték el színpadot, akik seprűn repkedtek. Persze ez is a műsor része volt, s ők valójában nem is boszorkányok csak a Göllei Nőegylet tagjai voltak. Az egész napos farsangolás a felnőttek mulatságával vagyis bállal zárult.