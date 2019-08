Másodfokúra érett a riasztás

Elérte a parlagfű pollenkoncentrációja a nagyon magas, helyenként az extrém szintet. Az ország nagy részére másodfokú riasztást adtak ki. A legnagyobb probléma, hogy a parlagfű szinte mindenhol megtalálható más gyomnövényekkel társulva.

– A tavaszi hűvös időjárás miatt később indult a növény fejlődése, alacsonyabb pollenszámot vártak a hatóságok – mondta el Tóth István ­növényvédelmi szakmérnök. Augusztus 18-ától viszont extrém pollenfertőzés miatt adtak ki riasztást.

– Somogyban sokhelyütt, nemzeti parkokban, vizes élőhelyeken, belterületek, utak környékén és mezőgazdasági területeken egyaránt parlagfűtársulások találhatók, amelyek elegyet képeznek szálanként már a gyomnövényekkel – tette hozzá a növényvédelmi szakmérnök. Légköbméterenként 100 pollen már tüneteket okoz, átlagban a megyében háromszoros koncentrációt mérnek augusztus közepétől.

– Egy nagyon agresszív növényről van szó. A parlagfű nem nagy, kiterjedt területeken van jelen, hanem gyomtársulásokban található, csakis a totális kaszálással lehet a növényt irtani – tette hozzá Tóth István. Magyarországon ma minden negyedik ember pol­lenallergiától szenved.

Somogyban csaknem tucatnyi alkalommal végeztek légi felderítést. Az ellenőrzés a megye északi felére, a Balaton és a 61-es számú főút által határolt, 150 ezer hektáros területre terjedt ki. A szakemberek megyénkben eddig két fertőzött terület miatt indítottak eljárást, 90 ezer forintos bírságot szabtak ki a földhasználókkal szemben. Az eddigi előírások szerint a parlagfű elleni védekezést elmulasztó földhasználókat csak az adott év július 1-jét köve­tően lehetett felelősségre vonni.

Az idei parlagfűszezontól érvényes törvénymódosítás értelmében azonban a parlagfű elleni védekezés már egész évben fennálló kötelezettség. A növényvédelmi bírság mértéke 5 millió forintig is terjedhet.

Hajmosás és csukott ablak

– Az allergiás nátha, tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás, szemviszketés, szemkönnyezés a leginkább előforduló tünet, mindehhez rossz közérzet is társulhat – mondta el Berta Gyula tüdőgyógyász. Az asztmásoknak a magas pollenkoncentráció ­miatt súlyosbodik állapotuk. A parlagfűre allergiásoknak azt tanácsolta, hogy kerüljék azokat a területeket, amelyeken a növény megtalálható. Gépkocsiban utazva használják a pollenszűrőt, ne lehúzott ablakkal közlekedjenek. Éjszaka pedig csukják be a nyílászárókat, az ágyneműket és a ruhákat se szárítsák a szabadban. Naponta mossanak hajat vagy kendővel takarják be fejüket a betegek, valamint rendszeresen szedjék gyógyszereiket.

A vény nélküli orrspray-k, gyógyszerek nem hatásosak az extrém pollenkoncentráció esetén, csak tűzoltásra valók, a szakorvos által felírt készítmények csillapíthatják a tüneteket.