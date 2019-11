Második helyezett lett a Somogy megyei csapat a Balatonföldváron rendezett ügyeleti szakmai versenyen

A résztvevők az elmúlt napokban a verseny izgalmai mellett értékes szakmai tapasztalatokkal is gazdagodtak, amelyeket a szolgálatuk során kamatoztathatnak.

A feltételezett szituáció szerint a bejelentő egy éppen lezuhanó, közepes méretű repülőgépet látva tárcsázta a segélyhívó számot. A műveletirányítókhoz rövid idő alatt megérkezett a legfontosabb információkat tartalmazó adatlap, amely alapján a versenycsapatok meghatározták az esemény kezeléséhez szükséges tűzoltóerőket, majd riasztották a beavatkozókat. A műveletirányítók mindemellett természetesen haladéktalanul értesítették a társszerveket, valamint riasztották a repülőgép felkutatásába és a mentésbe bevonható együttműködő szervezeteket.

A feltételezett baleset helyszínére kiérkező tűzoltóegységek visszajelzése alapján egy Fokker F-50-es típusú, külföldi polgári repülőgép zuhant le, a fedélzetén ötvenkét utassal. Az utasok közül többen meghaltak, sokan megsérültek. Ilyen esetben az ügyeleteseknek a szakmai protokoll szerint krízisintervenciós csoportot is a helyszínre kell kérniük. A verseny forgatókönyvének írói még egy csavart is elhelyeztek a történetben. Azzal bonyolították a helyzetet, hogy a beavatkozó egységek a káreset felszámolása során sugárveszélyes anyagot találtak, amelynek a beazonosítása érdekében a katasztrófavédelmi mobil labort is be kellett vetni.

A helyzetet az is nehezítette, hogy az esemény kezelése közben két automatikus tűzjelzés is érkezett az ideiglenesen berendezett műveletirányító ügyeletre, mindemellett a versenyzőknek egyéni feladatokat is meg kellett oldaniuk. Egyebek mellett pozíciót határoztak meg GPS-koordináták alapján, veszélyes anyagot azonosítottak be, települési befogadóhelyet jelöltek meg, és a riasztható erőkről is számot adtak az ügyeletesek. Minderre harminc perc állt a csapatok rendelkezésére. A versenyen résztvevő tűzoltók a második napon egy ötven kérdésből álló teszt kitöltésével adtak számot a munkájukat segítő rendszerek ismeretéből és kommunikációs felkészültségükről.

Az eredményhirdetésen részt vett dr. Bérczi László tű. dandártábornok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos tűzoltósági főfelügyelője, dr. Hablicsek Nikoletta r. ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság ügyeleti főosztályvezetője, Wéber Antal tű. dandártábornok, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója és Pungor János r. ezredes, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese.

A csapatok munkájának értékelésekor Bérczi László úgy fogalmazott: bár elsőre elképzelhetetlennek tűnt, miként lehet versenyeztetni az ügyeleti szolgálatot ellátó tűzoltókat, mára világosan látszik, hogy tartalmas és izgalmas megméretést sikerült szervezni, amely immár hagyománynak nevezhető. „Minden az első pillanatban dől el. Ha az itt jelen lévő állomány jól dönt, jól irányít és jól támogat, az sikeressé teheti a beavatkozást” – zárta értékelését a tábornok.