Második körös brit vakcina kis Asprin-koktéllal

Minden lehetőséget kihasználnak az oltásra a somogyi háziorvosok. Eddig senki sem mondta vissza az AstraZenaca második körös oltását egy kaposvári háziorvosi körzetben, hiába függesztette fel több európai ország a vizsgálatok idejére az oltóanyag használatát. Közben a kaposvári családorvosok megoldást találtak a problémára.

Dr. Zsákai Zsolt 13 éve háziorvos a megyeszékhelyen, febuár 5-én kezdett oltani. Folyamatosan érkeztek az oltóanyagok és a vakcinázási lehetőségeket mindig kihasználta, tehát sikerült minden jelentkezőt beoltani, akik a listán szerepeltek az adott korcsoportban, illetve a betegségük miatt a veszélyeztetett korosztályba tartoztak. Többségében el is fogadták az ajánlott vakcinát, csak néha kellett egy kis konzultáció és tájékoztatás, mondta a háziorvos.

– Lazítson! – biztatta a páciensét a doktor, miközben felszívta az oltoanyagot a fecskendőbe. Előtte egy gyors hőmérsékletmérést ejtett meg.

– A bal vállamban kaptam az elsőt is – jegyezte meg az oltásra váró férfi, miközben kigombolta az ingét. Györkő Gyula taxis, aki ezt veszélyeztetett munkakörnek tartja.

– Még a legelején regisztráltam, és számomra mindegy, hogy milyen vakcinát kapom. Az első körrel sem volt semmi gond – mondta a taxisofőr.

– Az a minimum, hogy minden ember felveszi a védőoltást, aki meg akarja előzni a bajt – mondta Vass Ferenc, volt orci polgármester, aki szintén a második adagjáért jött. – Ez elvárás saját magával és a közösséggel szemben is. Mindegy, hogy milyen vakcina, csak használjon.

A regisztráltak köre folyamatosan bővül: az év elején még jó páran úgy döntöttek, hogy kivárnak, de most közülük is sokan jelentkeznek. A körzetbe tartozó 1830 ember közül 400-an már megkapták az oltást, köztük egy szociális otthon 108 ápoltja is szervezett formában. Zsákai Zsolt eddig 120 Sinopharm-oltást adott be, a Pfizerből szintén jelentős mennyiséget, és a Moderna is elfogyott, az AstraZenacából 60-at oltott. A kínai oltás a kezdeti bizonytalanság után egyre jobban tért hódít, most már szinte a legkedveltebbek között van, mert semmiféle mellékhatása nem derült ki, állítja Zsákai doktor.

Asprinnel előzik a feltételezett mellékhatást

A második körös AstraZenaca oltásnál volt egy kis megtorpanás a külföldről érkező rossz hírek miatt, mondta a háziorvos, aki szerint várható volt, hogy az európai szinten rengeteg beadott oltásnál valahol felléphetnek problémák. A Covid-19 tromboembóliás szövődményei köztudomásúak, ám szerinte akit az AstraZeneca oltás után ért el a trombózis, az nem biztos, hogy a vakcina miatt történt. Úgy vélte: a betegek rendelkezhettek erre vonatkozó családi hajlammal vagy akár dohányozhattak is, tehát nagy eséllyel megkaphatták volna a betegséget az injekció nélkül is. Zsákai Zsolt konzultált több kollégájával, és azt találták ki, hogy az Astra oltás mellé, ha nincs ellenjavallat, akkor 100 napig acetilszalicilsav, vagyis Asprin szedését írják elő, így biztosan kivédhető a feltételezett, de nem bizonyított tromboembóliás mellékhatás.