Másodjára is lesétál közénk a dombról az ötgyermekes család

Készül a második kötete a Család a dombon című családregénynek, amellyel a Szennában élő, ötgyermekes Patak Gyöngyvér örvendezteti meg olvasóit. Két kisebb kiadvány után látta meg a napvilágot a családi sztorikban bővelkedő kötet, amelynek második részében már az ikerfiúkkal kapcsolatos kalandokról és a kiskamaszkor szépségeiről kaphat képet az olvasótábor.

– Most egy kis ideig semmivel ne zavarjatok, kérlek – szólt gyermekeihez Patak Gyöngyvér online beszélgetésünk elején. – Valahogy mindig akkor értékelődik fel a személyem és leszek hirtelen nélkülözhetetlen a számukra, amint telefonálni kezdek – magyarázta mosolyogva az anyukák által jól ismert helyzetet. Beszélgetésünk idején mind az öt fia otthon volt vele, mert iskolájuk egyelőre teljesen áttért az online oktatásra.

– Mint ahogy látszik, nem lett sokkal csendesebb az életünk, ahogy az a könyvemből is kiolvasható. Bővült a család, fokozódott a kaland, az ikerség miatt hatványozottabban jelennek meg a gondok, a problémák, és az örömök az életünkben – mondta. – A kimerültség és más szülői katasztrófák kerülnek előtérbe a második kötetben. A hangvétel kicsit más lesz, mert tartalmaz mélyebb, elgondolkodtató témákat: a halálról, társadalmi témákról, a szennai gyermekotthon szívbe markoló történeteiről, és szatirikus megközelítésben a helyi politikai élet is megjelenik a sorok között – mesélte az új könyvéről a szennai írónő.

– Annak ellenére, hogy már írtam néhány könyvet, nem tartom magamat írónak, inkább csak mesélőnek. Szeretek beszélgetni és nekem is számít, ha valaki példájából erőt tudok meríteni. Amolyan példa szerepben szeretnék inkább feltűnni, küldetésemnek érzem, hogy megosszam a tapasztalataimat, ám nem tanácsadóként! – mondta az ötgyermekes édesanya, aki bevallása szerint elég rapszodikusan tud dolgozni. Előfordul, hogy egyáltalán nincs ideje az alkotásra, máskor pedig öt órát ír egyhuzamban. Biztos pont az alkotásra az az egy óra, amíg Marci fiát edzés alatt megvárja az autóban a laptoppal az ölében.

Határidőt szab a maga számára

– Egy határidőt mindig adok magamnak, amikorra el kell készülnöm a művel. Az előző kötetnél a házassági évfordulónk volt a dátum, most az anyák napját tűztem ki célul – árulta el. Mindez azért nagy kihívás az életében, mert februártól, tanít majd a Munkácsy gimnáziumban, és amint feloldják a járvánnyal kapcsolatos szigorításokat jógát is oktat majd.

– Érdekelt a jóga, ám ebben az esetben is megfogalmazódott bennem, egy cél, hogy szeretném átadni ezt a tudást, így elvégeztem egy jógaoktatói képzést – mesélte Gyöngyvér fáradhatatlanságáról. Azt is elárulta, hogy fiai is nagy segítségére vannak a könyvvel kapcsolatosan: ők a cenzúra, nem minden sztorit engednek nyilvánosság elé tárni. Édesanyjuk már az első kötet kapcsán megírta a most készülő könyv vázlatát, de már most úgy tűnik, hogy egy harmadik kötetre elegendő sztori is van még a tarsolyban, amelyből az írónő más jellegű könyveket is szívesen alkotna a jövőben.

Fotó: Lang Róbert