Ökológiai, gazdasági katasztrófához vezethet az öt új vízerőmű

Egyre erőteljesebb akciókkal hívják fel a figyelmet arra a környezetvédők, hogy tönkretenné a Dráva völgyét a horvátok által tervezett öt vízerőmű. Ökológiai és gazdasági katasztrófától tartanak, ha megvalósul a folyóra tervezett öt erőmű Gyékényes, Somogyudvarhely, Barcs, Drávaszabolcs és Eszék magasságában.

A leglátványosabb akció egy raftingos tiltakozás volt a Drávára Molvénál tervezett két vízlépcső ellen. A vízreszállás Donja Dubrava, az utolsó horvát síkvidéki vízerőmű víztározójánál volt. A kajakok a régi Dráva mederben haladtak, mely manapság vízből csak az úgynevezett biológiai minimumot kapja a tározó árapasztóján keresztül.

Az evezésen háromszáz-háromszázötven tiltakozó vett részt, akik zömében Horvátország Dráva-menti településeiről jöttek, de voltak ott Bosznia-Hercegovinából, Szlovéniából és Magyarországról is evezősök, tudtuk meg Toldi Miklóstól, a Dráva Szövetség elnökétől. A kampánysorozat jelmondata: „Naše rijeke naše blago”, vagyis a „a mi folyónk, a mi kincsünk” volt. Ez teremtette meg az összefogást több ország környezetvédői között.

Ezután Kaproncán konferenciát tartottak, ahol a vízerőművek káros hatásainak tudományos vizsgálatainak eredményeit mutatták be. Száradnak az erdők, erre az eredményre jutottak az erdészek a Donja Dubravánál épített vízerőmű melletti erdőket vizsgálva. Egy 30 éven át tartó kutatást ismertettek. Az erőmű alatti erdőkben az átlagos fatömeg-gyarapodás jóval kisebb, és az erőmű okozta talajvízszint csökkenése miatt az erdőkben jelentősen csökkent a fák száma is. Ezt légi felvételekkel igazolták. Egy másik előadás arra mutatott rá, hogy a folyóban vándorló halakra, ezeken keresztül a Dráva ökoszisztémájára is végzetes hatást gyakorolhatnak a vízlépcsők.

Toldi Miklós szerint a turizmusra katasztrofális hatást gyakorolnának a vízlépcsők. Ha megépülnek a vízerőművek, megszűnik a vízi turizmus, mert a víztározókon nem lehet kenuzni. A Dráván jelenleg virágzó vízi turizmus ezzel befejeződhetne. Ez a környező térség turizmusára is negatívan hathatna.

Egy nyolc kilométeres gyalogtúrával jelezték a természetvédők, hogy a Murán sokkal rosszabb a helyzet, mert ott a szlovénok hét vízierőművet létesítenének. Erről már kész terveik is vannak, amelyekről Magyarországot is értesítették. A gyalogtúrán a Dráva Szövetség is részt vett.

Tavasszal erősödni fognak a hasonló akciók, ígérte Toldi Miklós, és még többet hallatják majd a hangjukat. Előreláthatóan minden héten lesz valami. Ha nem is mindig demonstráció, hanem lehet akár egy gyermekrajzverseny, ami felhívja a figyelmet a Drávát fenyegető veszélyekre. Aláírásgyűjtés is lesz, de egyelőre csak a horvát oldalon, ahol a területrendezési tervbe tennék vissza a vízierőművek építésének lehetőségét, és az aggodalmak szerint első lépésben kapna szabad utat a beruházás. A tiltakozások erejét jelzi, hogy a szlovén ügyben mindössze négy nap alatt már 25 ezren írtak alá azok, akik ellenzik a folyók leigázását.