A múzeumok számára is a legnagyobb kincs a náluk eltöltött idő

Eredményes évet zártak a megyei múzeumok és kiállítóhelyek, nem egy helyen több látogatót fogadtak tavaly, mint 2017-ben. A forgalomnövekedésen túl az is bizakodásra adhat okot, hogy akár egy-két órán át is elidőztek a gyerekek a múzeumokban.

A Seuso-kiállítás jelentősen megnyomta a látogatószámot tavaly a Rippl-Rónai Múzeumban. Az intézmény lapunkat arról tájékoztatta, hogy míg 2017-ben 19 ezer 82 látogatót fogadtak a múzeumban, addig 2018-ban 34 ezer 941-et. Egyik tagintézmény, a desedai Fekete István Látogatóközpont is sokakat vonzott: 2017-ben 23 ezer 144, 2018-ban pedig 23 ezer 270 volt a látogatószám.

Ábrahám Levente, a Rippl-Rónai Múzeum igazgatója elmondta: a nyár is sok látogatót hozott, ha a Balatonon rosszabb volt az idő, többen keresték fel a múzeumot és tagintézményeit is. A karácsony előtti néhány hét csendesebb időszak volt, ám január közepétől ismét több látogatóra számítanak. Mint megtudtuk, az idén bemutatják többek között a múzeum érmegyűjteményét is.

Míg 2017-ben 16 ezer 995 látogatót fogadtak a Szennai Skanzenben, tavaly már 20 ezer 667 vendégnek örülhettek a Szabadtéri Néprajzi Múzeum somogyi tagintézményében – tudtuk meg Kisjuhász Viktóriától, aki az idei év elejétől vette át a tagintézmény vezetését.

Úgy véli: nem csak a marketingtevékenységnek köszönhető a vendégszám növekedése, hanem a helyi közösségekkel való egyre szorosabb kapcsolatnak is. A környékbeli szálláshelyek is ajánlják a skanzent, melyet maguk is viszonoznak. Abban bíznak, hogy e kapcsolatok révén a külföldi vendégeket is sikerül eredményesebben bevonzani a jövőben, jelenleg egyelőre belföldi látogatóból van több. Kisjuhász Viktória szerint úgy tűnik, növekszik az igény a múzeumok kínálatára.

A nagyatádi múzeumot és a hadiparkot összesen 8330 érdeklődő kereste fel tavaly, így csaknem kétezer látogatóval haladták meg a 2017-es forgalmat. – Az intézményben eltöltött idő a minőségi múzeumlátogatás legfontosabb mércéje – mondta Hauptman Gyöngyi muzeológus.