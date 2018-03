Az ultrafutók etalonja járt Kaposváron

A Fuszekli Futó- és Szabadidő Egyesület Kaposvár meghívására Kaposváron járt Lőrincz Olivér ultratáv futó és edző nemrégiben. Azok, akik a futást komolyabban veszik, elkerülhetetlen, hogy találkozzanak a nevével. Olyan módszer szerint edzi tanítványait, mely hazánkban még ritkaságszámba megy.

Létjogosultságát pedig számtalan sikeres sportoló jegyzi, többek között az elmúlt hónapokban szintén nálunk járó Lubics Szilvia is. Edzéselméleti előadását a személyes út bemutatásán túl konkrét tanácsokkal is segítette, melyet minden futni vágyó és egészségesen élni akaró ember kamatoztatni tud a mindennapi életében.

Lőrincz Olivérnek egészen kacskaringós út vezetett az életében odáig, hogy vastag ceruzával felrajzolja Magyarországot az ultratávfutók élversenyzőinek világtérképére. Örökmozgó gyerekként élte mindennapjait Kazincbarcikán, így lehető legtöbb sportban kipróbálta magát, melyben testnevelő tanár édesapja támogatta. Úszott, biciklizett, de belekóstolt az alpesi sílesiklásba is. A klasszikus sportokat is űzött, de a labda és úgy általában a csapatsportok nem jöttek be neki, már akkor is az egyéni teljesítményt helyezte az előtérbe.

Ennek eredménye lett, hogy felnőve aztán számos sporttevékenységből szerzett képesítést. Így lett belőle testnevelő tanár, síoktató, úszóedző, és az országban elsőként spinning oktató is. A tudomány, az edzéselmélet felé is az egyetemi évei alatt fordult, mikor egyik tanára pulzusmérőt nyomott a kezébe, és elindította őt egy OTDK versenyen. A tudományos megmérettetésen különdíjat szerzett, ami olyan alapokat jelentett, hogy a pulzusmérésre alapozott edzések kutatását fejlesztését azóta sem hagyta abba, sőt maga is azzal edz, és edzősködik is.

Sokáig a mountain bike kerékpár sportban ragadt és ért el eredményeket mint sportoló, de a szakág mesteredzője, és nemzetközi versenybírója is lett. Ezt egészített ki aztán egy anti-dopping ellenőri státusszal is. Mindeközben számtalan nemzetközi versenyen elindult kerékpárjával, ahol rendre az élmezőnyben végzett. Szakágvezető majd szövetségi kapitánya is volt a hazai MTB szövetségnek, ám míg a jól mérhető sportból sosem, a sportpolitikából kiábrándulva az ultratávfutás felé fordult. Itt is sikereket ért el, erről számos magyar bajnoki cím tanúskodik az elmúlt években. 2010 után már mint edző is komoly tényezőnek számított, az ő segítségével lett többször is Spartathlon bajnok Lubics Szilvia, és Nagy Katalin.

Külföldi tanulmányainak köszönhetően betekintést nyert azokba az edzésmódszerekbe, melyek itthon az ezredforduló tájékán nem hogy elterjedtek nem voltak, de jobbára ismertek sem. Így kezdett el a MTB sportjában új módszerekkel edzősködni, melyet a sportolói egyre jobb eredményei igazoltak.

Lőrincz Olivér előadásában sorra vette azokat a technikákat, melyeket az élsportolók edzésénél ő maga is használ. Így olyan – sokak számára talán misztikus – szavak is elhangzottak, mint laktátmérés, pulzusmérő és cipőre szerelhető wattmérő. Sok dián, és nagy részletességgel magyarázta el, miért fontos, hogy ne ész és terv nélkül fussunk akármilyen távot, és ehhez hogyan kapcsolódik segítségként a modern technika. De ezen túlmenően kitért olyan – futáshoz szorosan kapcsolódó – edzéselméleti kérdésekre is, melyeket minden hobbifutó, vagy éppen a versenyre gondoló hasznosítani tud. Ez kiterjedt a felszerelések típusára, az étkezésre ugyanúgy, mint a futható hosszok távolságára, edzésrendszerbe illesztésére, illetve a terepviszonyok megválasztására. A jelenlevők a majd kétórás előadás után kérdéseket tehettek fel, melytől saját teljesítményük további javulását várták. Ekkor derült ki, hogy Lőrincz Olivér nem csupán a versenysportolóknak tud hasznos tanácsokat adni, de azoknak is, akik csak most gondolkodnak el azon, hogy futni szeretnének. A sport iránti elhivatottsága érződött minden mondatán, ami így látványosan inspirálta a jelenlevőket.

Az előadást meghallgatva természetesen senki nem vált azonnal ultrafutóvá, de már biztos lehetett benne mindenki, hogy egy olyan sportról van szó, amihez a legfőbb erény a kitartás és az alázat. A célok eléréséhez pedig az egyik legjobbtól hallott igen értékes tanácsokat.

Érdekes adat, hogy Lőrincz Olivér az egyik legsikeresebb ultratáv futó edző ma a világon, mégis azt mondja, hogy a természetben futni sokkal jobb. A terepfutást szereti igazán, főleg erdőben futni – gyerekkorában is inkább ott edzett, ha csak tehette – , éppen annak kiszámíthatatlansága okán. A betont egy kemény, barátságtalan felületnek tartja, mely kiszámítható, így ennek megfelelően olyannyira monoton, hogy az már szinte unalmasnak mondható. Ez persze nem akadályozza meg abban, hogy versenyzőit ilyen típusú terhelésekre is felkészítse.

A modern technika alkalmazása Lőrincz Olivér számára alapvető fontosságú az edzések megtervezésénél. Éppen ezért folyamatosan képezi tovább magát, hogy tudása naprakész legyen, minden új technológiáról, módszerről a leghamarabb értesüljön. Az általa edzett sportolók edzéseit, versenyeit is gyakran online követi. A versenyző okoseszközei által rögzített adatokat az interneten keresztül kapja meg, majd alapos értékelés után ad javaslatot a fejlődésre, javításra. Rudolf Tamás versenyzője küzdött gondokkal egyik versenyén, melyet az előadás hallgatói grafikonon tudtak nyomon követni a mesteredző magyarázatai alapján.