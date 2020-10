Az utcát díszíti, a madarakat táplálja a fasor

Harminc fával járult hozzá Várda az Országfásítási Programhoz. A díszkörte fák

Díszkörte fákat ültettek el szombaton délelőtt Várdán a Petőfi Sándor utcában. A harminc csemetét az Országfásítási Program keretében kapta a település.

Varga András polgármester elmondta, a földlabdás fákat a falu leghosszabb utcájának egyik oldalára ültették el. A fásítást kertészmérnök segítette, de a falu apraja és nagyja is bekapcsolódott a munkálatokba. A program részeként karókat és kötöző madzagokat is kapott az önkormányzat, így ezeket nem kellett megvásárolniuk.

A két-három éves csemeték várhatóan két év múlva már virágoznak is, így az apró barna gyümölcsök is beérnek majd. A termése emberi fogyasztásra alkalmatlan, a madaraknak azonban kiváló táplálék.

Az ültetés után a Petőfi utcai felújított játszóteret is felavatták. A gyerekek kipróbálhatták a mérleg és a rugós hintát, a mászókát, valamint a csúszdát, de a fából készült köztéri bútorokat is. A településen több játszótér is megtalálható, ezeket kilenc várdai óvodás és huszonkét általános iskolás használhatja nap, mint nap.